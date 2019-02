Desactivan alarmas, pero admiten que la recuperación tardará

Los informes de analistas de mercado coincidieron en señalar que pese a haber transitado una semana donde el dólar y la tasa de Leliq subieron no hay motivos de alarma dado que los mismos están dentro de los parámetros de juego del Central, pero también advierten que la recuperación de la economía llegará recién para la segunda mitad del año.

“Con el tipo de cambio cotizando apenas 65 centavos por encima del piso de la banda de no intervención ($39,10 versus $38,45), creemos que la preocupación que prevalece por la corrección cambiaria de los últimos días es excesiva. El ajuste cambiario de los últimos días puede sorprender por su velocidad pero no por su ritmo”, indicaron en el reporte semanal de Consultatio José Echagüe y el analista Francisco Mattig.

En la semana las proyecciones de inflación de febrero, ubicándose por encima del nivel de enero, prendió algunas señales de alerta que, destacan en cierto modo fueron los motores de las subas del dólar y de las tasas. “Si bien el dato de inflación es preocupante, entendemos que el accionar del Banco Central está a la altura de las circunstancias”, indicaron desde Consultatio.

Según esta firma, en los últimos dos meses, y tras habilitar una baja de tasas de 1.350 puntos básicos (59.5% vs. 46.0%), “el nuevo nivel de tasas logró estabilizar una apreciación del tipo de cambio real que era claramente insostenible corriendo a un ritmo del 6% mensual en los primeros tres meses de lanzado el nuevo régimen monetario. Como subproducto, la baja de tasas puede tener un impacto positivo sobre el nivel de actividad que, para decirlo suavemente, hoy no corre ningún riesgo de sobrecalentamiento”.

“Parece que la inflación de febrero va a ser más alta que la de enero”, dijo hoy el economista Miguel Kiguel en declaraciones a radio FM Milenium.

Y, apuntó que “va a ser un cuatrimestre de inflación alta” al señalar que “para mayo deberíamos ver números un poquito más bajos”, aunque alertó que “no estamos hablando de inflación baja, pero si que vamos a ver una desaceleración”.

“Estamos viendo precios que se están re acomodando a la suba del dólar que no lo hicieron durante el año pasado, y la suba de tarifas, eso está impactando mucho”, añadió.