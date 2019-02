Muerte de un accidentado: señalan que no se operó porque el paciente estaba descompensado

En Santo Tomé, familiares de una persona que murió en el Hospital San Juan Bautista luego de protagonizar un siniestro vial sobre la Ruta Nacional Nº 14, salieron a denunciar el hecho y ahora el caso está en manos de la Justicia.

En tal sentido habló el doctor Daniel Britez, que era el médico cirujano de turno el día que se produjo el accidente automovilístico que horas después le costaría la vida a Néstor Maciel.

Por la muerte, hay una causa judicial en marcha en la que. se investiga cómo sucedieron los hechos. Aparece involucrada la anestesista que estaba de guardia.

Britez explicó ante el portal Digital Santo Tomé que “la cirugía no se hizo por decisión de la anestesista, ya que el paciente se encontraba descompensado”. El cirujano, además, advirtió “serios problemas en el sistema de salud, donde hoy por hoy el médico perdió autoridad debido al accionar judicial y la denominada ‘industria del juicio’, cuestión que no le permite realizar operaciones de salvataje, y por lo tanto nadie se juega”, aseguró.

“Los médicos terminamos pasando más tiempo en el juzgado que en el hospital, no podemos practicar la medicina sin un seguro por mala praxis, y los jueces no entienden de medicina”, advirtió.

Tal como se publicó, luego de la muerte de Néstor Maciel, el pasado domingo en el hospital local tras sufrir un accidente automovilístico en Ruta Nacional 14, los familiares salieron a hacer graves acusaciones sobre supuesto abandono de persona y mala praxis.

Paciente

“Cuando recibimos al paciente, él básicamente estaba grave. Cuando me llaman por teléfono, a las 14.30, ya con los estudios hechos, yo rápidamente voy y me encuentro con el paciente en estado de shock, pálido, frío, aunque respondió a mis preguntas confirmando que le dolía el abdomen. El estaba con las vías correspondientes, pero el médico de guardia advirtió que el mismo tenía sangre en cavidad y que perdía sangre por algún estallido de uretra o de vejiga y la fractura de cadera”, explicó Britez.

“Ante esta situación de sangre en cavidad, decidimos que se debía realizar urgente la cirugía e inmediatamente me dirigí al quirófano y junto a los instrumentadores esperamos para actuar, y fue cuando la anestesista que estaba, explicó que en esas condiciones no podía entrar a quirófano el paciente.

En estado de shock ningún anestesista quiere aplicar la anestesia porque es muy difícil estabilizar luego al paciente; era una cuestión de salvataje desde mi punto de vista, si ella (la anestesista) me daba aunque sea un poquito de anestesia, yo iba a actuar, pero entiendo que era difícil para ella porque los anestesistas básicamente hasta que no se estabiliza el paciente no hacen la anestesia”, afirmó.

Añadió luego que “ella me dijo, ‘yo estoy acá de residente, si usted consigue otro anestesista que se haga cargo o se haga responsable, hacemos’; pero cuando me dijo así, me frenó de golpe ya, y me fui a emergencia a tratar de continuar con la resucitación y estabilización del paciente; se le puso sangre, se lo entubó, pero nunca volvió de la descompensación, y a la media hora empezó con los paros cardíacos y falleció”, aseveró.

Britez explicó que el término médico “descompensación” en este caso tiene que ver con la pérdida de sangre, “la presión al principio se elevó un poquito, pero era porque estaba recibiendo suero, el paciente perdía mucha sangre y esto fue determinante para que no entrara a quirófano”, resaltó el médico.