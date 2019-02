Prostitución VIP, extorsión y drogas

Desde que saltó a la fama en la edición 2004 de Gran Hermano de España, dónde sorprendió con sus confesiones sexuales, Natacha Jaitt siempre logró mantenerse en el foco mediático.

Fue portada de Playboy, reconoció haber ejercido la prostitución VIP y protagonizó más de un escándalo por sus fuertes declaraciones y los nombres de los famosos involucrados.

En 2009, y después de haberse confesado "adicta al sexo", Jaitt fue señalada por haberle practicado sexo oral a varios jóvenes que había hecho subir al escenario en un boliche de General Madariaga, donde estaba brindando un show. El local fue clausurado. Pero ella se defendió diciendo que todo había sido un "simulacro".

A fines del 2017 se filtraron imágenes en las que se veía a Diego Latorre entrando al departamento de Jaitt. El ex futbolista negó ser el protagonista de los videos y la modelo, enfurecida, contó detalles íntimos de los que fue su relación de más de un año con el marido de Yanina Latorre. El escándalo fue mayúsculo, sobre todo, porque Jaitt se encargó de hacer públicos los detalles de los gustos sexuales del actual comentarista deportivo, con lo cual el tema se mantuvo vigente en los medios durante varios meses.

Fue también en 2017 cuando se sinceró públicamente y habló de su adicción a la cocaína y su experiencia como prostituta. Fue en el programa de Andy Kusnetzoff, PH: Podemos Hablar por Telefe, donde comenzó dando detalles sobre su adicción a las drogas: "Tengo personalidad adictiva. No tomo pastillas, no consumo nada que no pueda controlar, no fumo marihuana, me da rechazo el olor…".