Pruyas busca consensos para presidir el PJ

“Busco consenso para ser el presidente del Consejo Provincial del PJ. Por ahora no hay acuerdo”, aseguró Rubén Pruyas a El Litoral al ser consultado sobre si quiere presidir el partido.

El ex senador provincial y vicegobernador del radical Arturo Colombi tiene grande chances de ser el candidato del consenso con el que los peronistas apuestan a la unidad y pretenden evitar la interna provincial.

“Hay algunos compañeros que no están de acuerdo. Pero seguimos conversando”, explicó.

Pruyas no competirá en la interna, o es el candidato del consenso, o no será nada.

“De ninguna manera”, aseguró el ex legislador nacional Rodolfo Martínez Llano al ser consultado sobre la posibilidad de que Pruyas sea presidente por consenso. Los intendentes tampoco estarían de acuerdo con esa posibilidad.

Las negociaciones tienen varias aristas y están ligadas, principalmente, a la lista de candidatos a diputados y senadores.

Son varios los dirigentes que pretenden encabezar la grilla de diputados y senadores del peronismo.

Martínez Llano quiere encabezar la lista de candidatos a una banca de la Cámara baja.

Además exige que Victor Cemborain, ex intendente de Mercedes, lidere la nómina de diputados.

Por el lado de la llamada “cooperativa” los principales candidatos serían Martín Barrionuevo y Ernesto Meixner.

Otras de las disputas serán los candidatos a diputados nacionales.

Son tres los peronistas que concluyen sus mandatos: José “Pitín” Ruiz Aragón; Aracely Ferreyra y Oscar Macías.

Aragón buscaría su reelección.

Las conversaciones se intensificarán de cara al 4 de marzo, día en que vence el plazo para la presentación de los candidatos a competir en las internas del 31 de marzo. Mientras el financiamiento sigue sin resolverse.