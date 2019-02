En sectores de la costanera se advierte una urgente necesidad de instalar barandas

La costanera correntina es uno de los lugares más convocantes de toda la provincia, dado la confluencia colosal entre el río y el cielo que conforman paisajes únicos en diferentes momentos del día. Pero esta magnificencia de la naturaleza que la ciudad ofrece, también reviste peligros a lo largo de sus 2,5 kilómetros, porque hay ciertos sectores que no cuentan con algún tipo de defensa a fin de evitar caer al río o sobre las piedras que también se ubican en otros puntos del paseo, como la Punta Tacuara, el sector del Monumento de La Madre, en la gruta de la Virgen Stella Maris, entre otros.

Mediante una recorrida, El Litoral pudo observar determinados sectores que revisten cierto grado de peligrosidad, como la zona de la Punta Tacuara, donde se congregan muchas personas. Además, es común ver a varios niños correteando por el lugar, dado que en la zona hay un parque que permite que muchas veces ese sea uno de los sitios más elegidos por las familias para pasar la tarde de domingo. Empero, siempre tienen que tomar precauciones para evitar algún tipo de accidente.

También se debe señalar la falta de algún tipo de baranda o valla que permita que la gente descienda por esa especie de barrancas, que se forman entre el nivel del paseo y la zona de playa.

Cabe señalar que el sábado un joven debió ser rescatado de esa zona luego de caer entre las piedras de la costanera. El joven perdió el equilibrio y cayó bruscamente.

A lo largo de todo el paseo también se observan diferentes tipos de escaleras, que facilitan a los pescadores estar más cerca del río, pero al mismo tiempo estas estructuras, algunas de ellas muy improvisadas, revisten cierto riesgo ya que sobre costanera no cuentan con baranda de protección para los niños o cualquier turista que decida acercarse a la orilla.

Esta situación se puede observar en las diferentes puntas como así también en la zona del Monumento de La Madre, donde hace falta una parte de la baranda. Y si cualquier persona se inclina, se observa una escalera sinuosa, que conduce a unas piedras y directamente al río.

Otro de los lugares que también es muy visitado es la zona de la Virgen de Stella Maris, donde cientos de personas se acercan a rezar, pero que carece de algún tipo de medida de seguridad que evite una posible caída al río, por lo que un traspié podría ser fatal.

Y si bien hay muchas mejoras que restan por hacer en el paseo, estos riesgos no son menores y tomar precauciones permitiría que la costanera General San Martín, que es la zona menos intervenida en los últimos años, recupere su espíritu familiar con inversiones en materia de iluminación, infraestructura y seguridad.

Porque hay que considerar también que a lo largo del principal paseo capitalino se pueden observar algunos cables sueltos y barandas rotas.