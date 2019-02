Para Mayor se bajó el nivel y lo anímico influye en la confianza

Boca Unidos sigue en caída libre. El sábado desperdició otra buena oportunidad de levantar cabeza al caer en su visita a Chaco For Ever por 2 a 0. El resultado prácticamente hizo añicos la ilusión de poder clasificar entre los cinco equipos que definirán al campeón del torneo Federal A y primer ascendido a la B Nacional.

Al término del juego, el técnico Carlos Mayor fue el único que decidió dar la cara ante los medios de prensa presentes en el estadio, haciendo un análisis de cómo viene el partido.

“Como ya nos viene sucediendo, en el primer tiempo nos costó más o menos diez minutos acomodarnos, y después se emparejó, hasta tuvimos situaciones para abrir el marcador, aunque ellos también contaron con las suyas. Después del penal de ellos, en el segundo tiempo, fuimos, pero nos costó encontrar juego para llegar al gol”, arrancó Mayor.

La jugada que derivó en el gol que abrió el resultado en Resistencia fue un error de apreciación del árbitro y el segundo asistente, ya que cobraron penal una falta cometida por Baroni a Romero afuera del área.

“Ya estuve dos partidos afuera por el tema de los árbitros, la verdad es que ya no quiero hablar más. Yo la vi afuera (a la infracción), no sé cómo la vieron ustedes”, interpeló. “Ahí ya no se puede hacer nada, por eso es que de ese tema quiero estar al margen”, señaló el técnico, que justamente ante el equipo chaqueño terminó de cumplir la sanción de dos fechas que recibió en el partido ante Deportivo Maipú de Mendoza.

Con un punto cosechado en cuatro partidos, Mayor es consciente de que la ilusión de pelear el título quedó lejos. “En esta etapa va a estar difícil (clasificar), así que ya debemos prepararnos para lo que se viene (playoffs). Vuelvo a repetir, para esta instancia, para el primer ascenso va a estar complicado, porque no estamos bien; tomaremos estos partidos que nos quedan para prepararnos para lo que se viene”, indicó.

“Hay muchas cosas que mejorar: el orden futbolístico, no estamos haciendo las transiciones rápidas tanto para defender como para atacar. Antes éramos un equipo rápido, intenso y dinámico cuando pasábamos la mitad de la cancha, llegábamos por un lado y definíamos por el otro, hicimos muchos goles con las llegadas de los carrileros, y hoy no podemos; el arco en cero era nuestro primer objetivo y ahora cada vez que nos llegan nos convierten, porque estamos desordenados. Son todas cosas a corregir, nos tocó la mala, así que tenemos que seguir trabajando”, enumeró el DT.

Mayor no tiene dudas de que “lo anímico es clave, fundamental”, y puso como ejemplo que “antes hacíamos los cambios y funcionaban, y ahora nos cuesta. Es indudable que hemos bajado el nivel”.

Continuando con su punto de vista, expresó que en el fútbol “influye mucho la cabeza, y hay que buscar cambiar rápido porque son muchas cosas por corregir. Así como los triunfos te llevan a levantarte, a mejorar, a estar bien de ánimo, de confianza, cuando se pierde es todo lo contrario, hay imprecisiones, se desnudan otras falencias, pero no hay otra forma que laburar y revertir rápido”.

“Ahora en el compromiso contra Desamparados, prosiguió, tenemos que tratar de armar lo mejor que tenemos y sacar un buen resultado porque después para entrar en la otra fase los primeros 14 se van a enumerar, y el que clasifique más arriba define de local (en los cruces), pero además necesitamos un triunfo para volver a tener confianza y que los jugadores puedan soltarse”, finalizó.