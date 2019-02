Apagón y bronca de usuarios por teléfonos cortados de la Dpec

Lograr que respondan a los teléfonos de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) representa un calvario para los usuarios que, en su desesperación, demandan respuestas urgentes a la empresa estatal. Y todo ya suena como una verdad de pedregullo. Pero actualmente sus líneas realmente ofuscan a los usuarios que recurren a los medios para canalizar su bronca por no recibir una solución ante tanta oscuridad y tarifas cada vez más elevadas. Y razones les sobra.

Fueron muchos los que ayer expresaron sus quejas a El Litoral, porque chocan con un conmutador que abre un laberinto que saca de quicio al más sereno de los usuarios. “Es necesario rever una vez más esta cuestión, porque la verdad es que no soluciona nada y, por el contrario, enerva a los usuarios al mil por ciento”, resaltó uno de los afectados por esta conexión frustrada con la Dpec. Las actuales autoridades, sin dudas, deberán tomar cartas en el asunto.



Corte de luz

Según informó anoche la Dpec, aproximadamente a las 21.30 “quedó fuera de servicio la barra de 13,2 kv de un transformador de la Estación Transformadora Costanera, cuya operación y mantenimiento corresponde a la empresa Transnea”.

“Esto provocó el corte del servicio en gran parte de la capital correntina. La Dpec puso de manera inmediata las maniobras y transferencias que permitieron en forma paulatina restablecer el servicio eléctrico en la mayoría de los barrios y zonas afectadas”, indicaron.

“A las 22.45 se terminó de normalizar en forma total al entrar en servicio nuevamente la barra del transformador afectada.

Hasta el momento la empresa Transnea no informó de las causas de la salida del servicio”, concluyeron.