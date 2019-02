Capital ratifica que este año no habrá voto electrónico

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, reiteró que Capital no instrumentará este año el voto eléctrico. Esto se debe a que no desdoblará las elecciones, sino que adherirá al Código Electoral Provincial porque los comicios comunales se plegarán a los provinciales. “Vamos a dejar de lado el voto electrónico porque estaba vigente, pero al adherir a otro sistema, no se va a utilizar”, indicó a la prensa el Jefe comunal tras participar del acto en homenaje al general José de San Martín en plaza 25 de Mayo.

No obstante, aún no hay una fecha de convocatoria a elecciones en Corrientes. Sin embargo, los principales referentes radicales dan como un hecho que Corrientes convocará en junio.