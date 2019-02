Las altas temperaturas dieron una tregua tras las lluvias

A lo largo de varios pasajes de la jornada de ayer se registraron chaparrones sobre la ciudad de Corrientes, que ayudaron a aplacar el intenso calor que se vivió durante el fin de semana con sensaciones térmicas que superaron ampliamente los 40º. La lluvia permitió que los valores térmicos se mantuvieran por debajo de los 30º, ayudados por la brisa y el viento, y se espera que los registros se mantengan similares para hoy y mañana, aunque sin probabilidades de precipitaciones sobre la ciudad.

Las lluvias de ayer trajeron alivio a la ciudadanía capitalina tras varias jornadas de intenso calor, que se hicieron notar en las calles de la ciudad durante el fin de semana. Si bien en días anteriores las temperaturas se aproximaron a los 40º y las sensaciones térmicas llegaron hasta los 45º, ayer el valor máximo fue de 28º según la Estación Meteorológica del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa).

Asimismo, según la entidad provincial a lo largo de ayer se precipitaron sobre la ciudad poco más de 40 milímetros de lluvia, que no causaron grandes inconvenientes en las arterias capitalinas. Según los datos estadísticos del Icaa, en lo que va del 2019 cayeron unos 657,6 milímetros de lluvia sobre la ciudad.

En cuanto al calor y al tiempo, desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que entre hoy y mañana se esperan temperaturas máximas de entre 24º y 28º y valores mínimos de entre 16º y 18º, por lo que se espera que no sean jornadas sofocantes. A su vez, para el jueves y viernes los registros más elevados oscilarían entre los 30º y 32º estimativamente.

Por otra parte, en lo que resta de la semana se aguarda que el cielo se mantenga parcialmente nublado y no haya precipitaciones o lluvias sobre la ciudad según el pronóstico extendido del SMN.