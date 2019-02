En plena zafra, la feria de Curuzú

Como en cada zafra de terneros que tiene la provincia de Corrientes, las expectativas se renuevan tranqueras adentro. Y con los nuevos precios que está mostrando la ganadería en este arranque de año, el ánimo de los productores cambió. Por eso, la 51º Exposición Feria del Ternero Correntino, que se realizará la semana próxima en Curuzú Cuatiá, busca posicionarse nuevamente como un punto neurálgico de la ganadería nacional, donde invernadores de todo el país llegarán a buscar los lotes de las marcas líquidas más reconocidas de esa zona.

Reconocida como una de las zonas de mejor producción de terneros en el país, Curuzú Cuatiá recibirá nuevamente a productores de distintas regiones para la 51º Exposición Feria del Ternero, que tendrá lugar el 7 y 8 de marzo en las instalaciones de la Sociedad Rural de esa ciudad.

Se trata de un evento donde todos los años los productores de la zona concurren con sus lotes de terneros destetados para comercializarlos, pero además donde se puede apreciar el trabajo de selección de los criadores para presentar lotes uniformes y de buena conformación.

“Tuvimos la oportunidad de recorrer algunos campos, y la verdad que los terneros están muy bien presentados; si bien en nuestra zona tuvimos muchos problemas con el agua en enero, en algunos campos puntuales, esas lluvias ayudaron para que hoy los campos estén muy bien”, explicó Ramón Pedro Mosna, presidente de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá.

Además de la calidad y presentación de los lotes, este año las expectativas giran en torno al salto que dieron los precios de las categorías de invernada, en los primeros remates y ventas particulares que se realizaron en el año. “El ánimo del productor cambio, es verdad; habíamos cerrado un 2018 con precios muy deprimidos, prácticamente el año pasado vendimos a precios de 2017, y ahora los remates están mostrando otra tónica de precios”, explicó Mosna.

No obstante, desde el sector son cautos a la hora de hablar de los incrementos en las distintas categorías de hacienda, que se están dando desde el inicio del año. “Con todos los aumentos de costos que tuvimos para producir en insumos para el campo, y también la inflación que tuvo el país, diríamos que el precio se está actualizando; no deja de ser bueno para los productores, pero muchos lo toman con cautela”, explicó el titular de la rural curuzucuateña.

Asimismo, sostuvo que “el productor es cauto porque habitualmente cuando hay una escalada en los precios, no se sabe si son precios que vinieron para quedarse o que va a subir un poco la hacienda y después va a bajar; por eso necesitamos previsibilidad”, señaló.

La Feria

Como es habitual, la Exposición Feria del Ternero Correntino mostrará todo el trabajo de los criadores de Curuzú Cuatiá y la zona de influencia, con el encierre de las marcas líquidas más reconocidas de esa región. Desde la organización, prevén una concentración de más de 2.500 terneros machos y hembras, que ingresarán al local feria de la rural de Curuzú Cuatiá el jueves 7 de marzo.

“Por reglamento, ningún lote puede ingresar con menos de 170 kilos por animal; buscamos terneros logrados y, por lo que vemos, los productores de la zona los tienen y los van a presentar en la feria”, explicó Mosna. En este sentido, las razas que participarán serán Hereford, Braford, Angus y Brangus, además de algunos lotes de terneros cruza que remitirán los productores.

El día viernes 8 de marzo será la jornada central. Por la mañana se realizará la jura de clasificación de los lotes, por parte de reconocidos criadores que tendrán la tarea de clasificar los animales. Habrá lotes de 10 y de 50 terneros, y al final de la jura se elegirá el mejor conjunto de todo el encierre.

Al mediodía del viernes será el almuerzo y la entrega de reconocimientos a los criadores de los lotes más destacados por el jurado, y luego habrá discursos de funcionarios provinciales y nacionales, así como también de dirigentes del campo a nivel país que tienen previsto visitar la muestra.

La venta será en esa misma jornada, y tendrá a Reggi y Compañía SRL en el martillo, una casa consignataria que acompañó el evento curuzucuateño durante casi todas sus ediciones.



Un punto de inflexión en la manera de producir



La Exposición Feria del Ternero Correntino cumplió el año pasado 50 años y consolidó su papel como espacio de venta para la zafra de terneros del Sur provincial. No obstante, los inicios de este evento fueron más trabajosos, y marcaron un cambio de hábitos en la manera de producir en la zona.

Francisco Blaha, un técnico de la AER del Inta Curuzú Cuatiá durante la década del ’60, fue uno de los pioneros e impulsores de la feria. “Los cambios responden a una necesidad económica del productor; en aquel momento vimos que era más conveniente destetar al ternero en el otoño, porque veíamos que cuando pasaban el invierno al pie de la madre, la vaca sufría mucho, no se volvía a preñar, y eso era trabajar a pérdida; por eso implementamos ese sistema de destete en otoño, y esta feria para vender esos terneros”, recordó Blaha en diálogo con este medio durante la edición del año pasado.

Sobre este cambio de paradigma a la hora de producir, el ex técnico del Inta –radicado hace décadas en Entre Ríos-, sostuvo que “no fue fácil; como en todo, hay algunas personas que adoptan rápidamente los cambios y hay otros que son más retrógrados; creo que en aquel momento hubo de los dos tipos, pero de a poco los que fueron más reticentes se dieron cuenta que el sistema daba resultados, y hoy es la manera de producir en casi todo el país”, señaló Blaha.

Samuel Benta, productor de la zona y ex presidente de la SRCC, recordó que “hubo muchos productores que se resistieron al cambio, al principio; en las primeras ferias no había tantos remitentes, pero quedó claro que destetar en otoño era la mejor alternativa para producir en la zona”.