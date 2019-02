Atraparon a una banda que secuestró a un hombre por más de 10 horas

Un hombre fue secuestrado en el barrio porteño de Mataderos y liberado diez horas después en la localidad bonaerense de La Matanza. Los cuatro captores fueron detenidos tras haber extorsionado a la familia de la víctima para conseguir dinero.

El secuestro se produjo cerca de las 3 del lunes, cuando una persona de 45 años que ingresaba a su domicilio, ubicado en J. B. Alberdi y Carhué, fue interceptada por delincuentes que lo obligaron a subir a una Ford EcoSport de color gris.

La víctima permaneció en el vehículo en movimiento durante diez horas y sufrió maltratos físicos. En ese lapso, los captores intentaron negociar el rescate con la familia, pero en circunstancias que todavía no se conocen resolvieron liberarlo.

Pero eso no fue todo. Porque, tras tomar esa decisión, los secuestradores decidieron volver a comunicarse con los allegados de quien habían mantenido cautivo para llevarse una suma que aún no fue precisada.

Cuando se disponían a retirar el dinero en el domicilio de Mataderos, la Policía Federal logró interceptarlos. Hubo un intercambio de disparos entre los efectivos y los delincuentes. Tras el enfrentamiento, dos de ellos fueron detenidos. Los otros dos intentaron escapar en la EcoSport y después de una persecución chocaron contra otro vehículo bajo la avenida General Paz.