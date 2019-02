Ciudades poco conocidas para descubrir en Estados Unidos durante el 2019

1. Rhode Island

Si hay una joya escondida en Nueva Inglaterra (la zona noreste de Estados Unidos), es sin duda Rhode Island -el estado más pequeño del país- , y si hay una joya escondida en Rhode Island, sin lugar a dudas es la población de Narragansett. Ubicada a 150 kilómetros al suroeste de Boston y a 220 kilómetros al noreste de la ciudad de Nueva York, los visitantes suelen volar hasta el aeropuerto Providence T. F. Green, y desde allí, hay unos 40 kilómetros de distancia por carretera.

Es conocido por su abrupta costa y la arquitectura colonial, ambos atractivos se encarnan en The Towers, una estructura histórica construida entre 1883 y 1886, ejemplo de estilo victoriano, y auténtico punto de referencia de la localidad, que está situado en la costa y es visible desde la playa.

Con una historia rica en leyendas, hay algunos lugares que los viajeros más atrevidos se puede visitar, como el altar de las Brujas y la silla de los Druidas.

2. Petoskey y el joven

Hemingway

En cuanto a los secretos mejor guardados de la gente que vive en Michigan, la localidad de Petoskey se encuentra en la parte más alta del ranking. A poca distancia de algunas de las playas más hermosas del Medio Oeste, esta ciudad situada a orillas de la bahía Little Traverse del lago Michigan, posee unas vistas fascinantes, una bonita arquitectura victoriana y una gente muy hospitalaria. Además de tomar el sol en la playa, los visitantes pueden ir compras en el distrito histórico Gaslight, explorar Petoskey State Park o ir a una cata de vinos en algunos de sus maravillosos viñedos.

Petoskey es también conocido por su historia literaria; Hemingway veraneó en esta ciudad cuando era un niño, dibujó algunos de los rincones de la villa que le sirvieron, más tarde, para la ambientación de su primera novela “The Torrents of Spring” -traducida como “Aguas primaverales”-, y habla también de la tienda de Petoskey Horton Bay (todavía en funcionamiento) en su cuento “Up in Michigan”.

3. Rutas en bici por Isla

de Vashon

A una escasa hora en ferry desde Seattle, Vashon Island es el plan ideal de un día para visitar la isla más grande de Puget Sound (el estrecho de Puget) en el estado de Washington, en la costa noroccidental. Se trata de una comunidad entrañable, conocida por su precioso paisaje natural salpicado de granjas familiares.

La isla es perfecta para realizar rutas en bici, una manera de recorrerla es recolectando lavanda y descubriendo interesantes galerías de arte. Más tarde, vale la pena alojarse en una de las encantadoras posadas y B&Bs de Vashon.

Pero lo más peculiar es pasara la noche en el emblemático faro Point Robinson, cuyas habitaciones, la de los antiguos guardias, se han reformado con mucho gusto. Y si necesitas una buena excusa, pues no hay nada mejor que asistir al Vashon Island Strawberry Festival, un evento familiar que se celebra anualmente desde hace más de 100 años.

4. Conexión total con la

naturaleza en Bozeman

Desde esquiar y hacer snowboard en invierno a practicar el senderismo y la pesca en verano, Bozeman, en Montana, es uno de los mejores lugares para volver a conectar con la naturaleza. Bajo ningún concepto hay que perderse las cataratas de Palisade, el Museo de las Rocosas, dar un paseo panorámico por el cañón Gallatin y esquiar en el Bowling Bridger.

Pero eso no es todo, la gastronomía local también tiene su espacio importante: es aconsejable experimentar la cocina sureña en el Roost Fried Chicken, y catar cervezas artesanales en White Dog Brewing Company. Mientras que muchos alojamientos de la zona son cadenas de bajo presupuesto, los visitantes que buscan algo diferente pueden probar el acogedor Gallatin River Lodge o el Lark Bozeman, un hip motor lodge (hotel moderno de carretera) con habitaciones funky.

5. Los viñedos de Oregon

Los amantes de la cultura del vino pueden ver en el valle de Willamette como una de las principales zonas vitivinícolas del país, pero aún así, esta región de Oregon continúa desaparecida como destino de vacaciones. De alguna manera, esto es lo que hace que el valle de Willamette sea digno de mención. A sólo una hora en coche de Portland, este trayecto de 241 kilómetros atrae a visitantes que buscan tranquilidad, aventuras al aire libre, experiencias culinarias y, por supuesto, un vino soberbio. El pinot noir sigue reinando allí. Hay mucho y muy buen vino, pero con los cientos de bodegas que salpican esta zona, es posible que tengas que hacer una selección previa, ya sea planeando visitar de forma independiente algunas bodegas cercanas, o unirte a un tour organizado para conseguir un conductor y un guía experto en la región.

6. La costa de Sonoma

Al norte de San Francisco y al oeste del Valle de Napa, la costa de Sonoma ofrece un hermoso recorrido a través de ciudades como Bodega Bay, Timber Cove y Jenner. La costa es el sueño de cualquier aventurero: playas semi salvajes, rutas de senderismo, campings y parques regionales y estatales, además de atracciones históricas: Fort Ross, las dunas de Gualala y la curiosa arquitectura de la capilla Sea Ranch.

Aunque en esta región el viaje es tan fundamental como el destino, y es la excusa perfecta para una aventura por carretera por la West Coast. Si buscas alojamiento, echale un vistazo a Sonoma Coast Villas & Spa y Timber Cove Resort, una posada recientemente rediseñada en un acantilado con vistas al Pacífico.

7. Alta gastronomía en

San Antonio

¿Crees que Austin es el único lugar de moda en Texas? San Antonio puede que te haga cambiar de opinión. No es sólo El Alamo lo que la convierte en un destino imprescindible, también alberga el paseo del Río (una una vía navegable urbana), el jardín Botánico, una serie de museos de arte e historia muy interesantes, y una escena culinaria que está pegando fuerte últimamente.

De hecho, hay pocas cosas de las que los lugareños de San Antonio puedan presumir tanto como de su gastronomía y la abundancia de restaurantes de altísima calidad, como el recientemente abierto Mixtli, un recorrido por la tradicional gastronomía mexicana hecho arte.

En los próximos años, la ciudad experimentará un gran boom cultural, las misiones de San Antonio fueron declaradas patrimonio de la humanidad, aunque hay sitios históricos repartidos por toda la ciudad, además, se han iniciado grandes proyectos en infraestructura y han celebrado su tricentenario en 2018.