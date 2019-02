Con la vuelta de Carlos Tevez desde el inicio, Boca recibe a Godoy Cruz

Boca Juniors, con la vuelta de Carlos Tevez al equipo titular y el debut del zaguero Lisandro López, será local hoy ante Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, en un encuentro perteneciente a la 17ma. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El partido comenzará a las 17.10 en el estadio La Bombonera, con arbitraje de Silvio Trucco y transmisión de Fox Sports.

El conjunto “Xeneize” mantiene un invicto de cinco presentaciones (cuatro triunfos y un empate) y se posiciona en la quinta colocación, con 28 puntos y un juego pendiente contra Atlético Tucumán, que afrontará el miércoles 20 de febrero.

A su vez, Godoy Cruz, que padeció una dura derrota (4-0) con River el pasado miércoles como local, se coloca noveno, con 23 unidades.

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, apuesta por el retorno a la titularidad de Carlos Tevez, quien manifestó la semana pasada que Mauro Zárate llegó en junio del 2018 al club para relegarlo bajo la dirección técnico de Guillermo Barros Schelotto.

La entrada del delantero nacido en Fuerte Apache se fundamenta en “la rotación y el descanso de los jugadores”, según las propias palabras de Alfaro.

Sin embargo, el nivel de Tevez contra Newell's Old Boys de Rosario (1-1) se mantuvo bajo, como durante la última temporada en la que cedió su espacio en el equipo inicial.

En contraste, Zárate, figura y autor de un tanto en la aplastante victoria del jueves anterior frente a San Martín en San Juan por 4-0, comenzó el semestre en alza aunque para la cita de este domingo estará en el banco de suplentes.

“El problema lo tiene el DT en todos los puestos porque en cada uno dispone de dos jugadores”, declaró el ex Vélez tras el éxito en tierra sanjuanina, con el objetivo de desactivar cualquier posible foco de conflicto en la lucha por un lugar entre los titulares.

La entrada de Tevez no será la única variante en Boca, ya que también entrará el centrodelantero Darío Benedetto por Ramón “Wanchope” Abila, que estará entre los relevos.

Además, se producirá el estreno del marcador central Lisandro López, ex Arsenal de Sarandí, y último refuerzo del plantel, procedente del Inter de Italia. El futbolista surgido en Chacarita Juniors ingresará por Emmanuel Mas y el paraguayo Junior Alonso pasará al lateral izquierdo de la defensa.

Además, Alfaro continúa con una incógnita en el mediocampo entre el colombiano Jorman Campuzano, quien se retiró con una molestia muscular del último entrenamiento, y el juvenil Agustín Almendra -dejó atrás una tendonopatía en su rodilla izquierda-.

En otro orden, Godoy Cruz presentará dos variantes obligadas por la expulsión del defensor Tomás Cardona y la lesión del volante Juan Andrada, a los que reemplazarán Luciano Abecasis y Facundo Cobos, respectivamente.

En el historial, Boca se impone con ocho triunfos y tres derrotas más siete empates.