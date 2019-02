Reunión en el PJ: referentes de varias listas bregaron por una interna amplia y democrátic

n Se concretó ayer la reunión de representantes de algunas líneas internas del Partido Justicialista; de organizaciones gremiales, de movimientos sociales, colectivos de mujeres, organizaciones universitarias, movimientos juveniles; autoridades partidarias. Exigieron que la Junta Electoral Partidaria funcione en la sede provincial del PJ (Salta 663 de Capital) y no en otro sitio como ocurre actualmente.

Como resultado del cabildo abierto realizado por las autoridades partidarias y al que no asistieron intendentes y referentes de las más de 70 listas inscriptas para las internas, resolvieron: “Bregar por una interna partidaria amplia, plural, transparente y democrática; sin impedimentos administrativos y/o judiciales que limiten la participación”.

Demandaron a la Junta Electoral Partidaria que funcione en la Sede Provincial del PJ (Salta 663 de Capital), no en una oficina privada como ocurre actualmente.

Rechazaron los corrimientos de fechas y plazos dentro del cronograma de elección interna.

Asimismo, se oponen a “cualquier intento de suspensión, prórroga o alteración que se intente hacer -de manera administrativa o judicial- del proceso interno”, según consignaron en el documento final.

Conformaron, además, una comisión de acción política que está integrada por legisladores y representantes de varios sectores internos quienes, en los próximos días, se reunirán con autoridades del consejo nacional y del congreso nacional del PJ nacional.

La comisión planteará a las autoridades del PJ nacional “la necesidad de contar con veedores que garanticen la transparencia del proceso interno y que se respeten las decisiones orgánicas adoptadas”.

Ratificaron el rol opositor del PJ en Corrientes y a nivel país, como también en comunas gobernadas por Eco+Cambiemos.

Reiteraron, además, “el compromiso de trabajar por la unidad partidaria bajo la premisa de construir una gran alianza nacional, popular, democrática, progresista e igualitaria a nivel nacional, provincial y en cada uno de los 72 municipios correntino, que le devuelvan derechos, trabajo, dignidad y mejor calidad de vida al pueblo”.

Se insistió en la paridad de género en la integración de las listas. Se garantizó la representación igualitaria de la mujer en los cargos partidarios y electivos que se elegirán en los comicios internos del 31 de marzo.

No se habló de alianzas internas ni de candidaturas. Sólo demandaron la realización de la interna a través de un proceso transparente y que se garantice la participación de todos los sectores.

Al respecto, anunciaron que el Congreso Nacional del PJ se reunirá el 8 de marzo y ahí se definirá el marco de alianzas para todo el país.

“En Corrientes, Cristina tiene el 60% de los votos”, aseguraron.