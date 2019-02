Curupay y Defensores sin vencedor

Invictos. Curupay y Defensores no se sacaron ventajas ayer, tras sus triunfos de la primera fecha.

Víctor Sugastti

deportes@ellitoral.com.ar

En un discreto partido, Curupay empató 1 a 1 ante Defensores de Puerto Vilelas, en cancha de Huracán Corrientes, por la segunda fecha de la Zona 3 de la Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

El Maderero tuvo un primer tiempo para olvidar: careció de un creador de juego en su zona de gestación, no hubo un líder que pidiera la pelota y la tuviera bajo la suela. Se dejó llevar por el “barullo” que le presentó el conjunto de Vilelas en el mediocampo, no dejando jugar a un equipo como Curupay, que sin la pelota pierde su imagen. La ansiedad pudo más y los nervios hicieron que el balón fuera de un lugar a otro del campo, sin claridad ni un receptor fijo.

El veterano Sergio Riveros comenzó a mover los hilos del conjunto chaqueño y a meter pelotazos para el ingreso por izquierda de Jhonatan Canario, quien en un par de ocasiones llegó hasta el fondo del campo y enviar centros para la cabeza de Gustavo Carballo, que complicó a toda la defensa Maderera.

Defensores presionaba y cuando tenía la pelota, utilizaba el contragolpe como arma, y en una de esas escapadas, Riveros tomó el balón y alargó para Gabriel Valdez, quien le devolvió el esférico al “10” chaqueño, cuyo remate al arco fue desviado al tiro de esquina por el arquero Brian Aranda. De ese “córner” llegó el gol visitante: se molestaron los centrales Eric Villalva y Esteban Valenzuela, entonces el cabezazo de Carballo da en Villalva y el rebote le quedó a Horacio Correa, quien sacó un disparo de zurda que se metió entre todos para estampar el 1 a 0 a los 20 minutos.

Después del “mazazo”, a los 31 minutos Marco Giménez llegó encimado por Cristian Romero, pero sacó un tiro al arco que el arquero Damián Leguizamón despejó al tiro de esquina.

También Villalva dispuso de un tiro libre que Leguizamón sacó al “córner”. Ya era otro Curupay y a los 48 minutos, cuando Defensores se volcó al ataque, Gerardo Amarilla robó un balón y alargó para Giménez que emprendió veloz carrera por derecha y sacó un disparo, que casi se le mete en el ángulo a Leguizamón, quien alcanzó a manotear y disipar el peligro.

Para el complemento Curupay mejoró. Domingo Centurión apostó a cambiar algunos nombres y las variantes se sintieron en el juego, aunque en el caso de Edgar Franco salió lesionado en su rodilla derecha y fue un cambio obligado.

Giménez complicó demasiado a la defensa chaqueña, cuando se recostó por el sector izquierdo, y por allí vinieron casi todos los avances que le “dolieron” a Defensores.

El panorama se presentó más favorable, Curupay tenía la pelota, la hacia circular, sus jugadores trataban de juntarse y de ayudar, llegaban en bloque al área rival. Entonces, Defensores tuvo que retroceder unos metros y marcar más en zona.

El Maderero merecía más y llegó el gol del empate. Franco recuperó un balón, levantó la cabeza, y lo vio llegar a Giménez, por el corredor que dejó libre el lateral izquierdo Franco Valdez, que no regresó a tiempo, y hacia allí fue el pase, que el hábil y escurridizo volante aprovechó y emprendió veloz carrera, llegando casi a la medialuna del área grande, y sacó desde allí un zurdazo que se le metió abajo, a la izquierda, al “uno” Leguizamón.

De ahí en más Curupay trató de llegar al desnivel, pero Defensores reforzó aún más su área y terminó logrando su cometido, con un “valioso” punto de Corrientes.