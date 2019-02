Racing venció a Huracán y recuperó la punta en soledad

Racing Club derrotó anoche a Huracán, por 3-1, por la decimoséptima fecha de la Superliga, y volvió a quedar como único líder, tres puntos por encima de Defensa y Justicia.

El encuentro se jugó en el estadio Presidente Perón y contó con el arbitraje de Néstor Pitana, quien expulsó en Huracán a Auzqui, por doble amonestación, y a Andrés Chávez, por agresión.

Fue mejor Racing durante los primeros minutos, cuando presionó sobre el campo rival y tuvo a Centurión como el jugador más desequilibrante.

En el primer intento ofensivo, el chileno Marcelo Díaz probó desde afuera del área y contuvo el paraguayo Antony Silva.

No obstante, Huracán se mostró firme en el mediocampo y en defensa, aunque Gamba y Barrios quedaron muy aislados en el ataque.

Con el correr de los minutos, Racing se volvió impreciso, lo cual le permitió al “Globo” plantarse mejor en el medio y salir de contragolpe.

Pérez tuvo el gol en sus pies, pero remató mal y sin potencia dentro del área grande y la pelota salió desviada; y luego tras una pérdida del balón de Racing en ataque, Gamba probó desde afuera del área y el envío pasó al lado cerca del palo derecho.

Pero fue Racing el que abrió el marcador, tras un tiro libre desde la derecha de “Pol” Fernández que cabeceó Alejandro Donatti al palo izquierdo, y tras el rebote Cristaldo la metió con el pecho.

Después del gol, Racing se plantó mejor en el campo y fue a buscar el arco rival. Además cada intervención de “Licha” López le dio claridad al ataque “académico”.

En el complemento, Huracán llegó al empate en la primera que tuvo, con un pase de Damonte a Auzqui, quien quedó cara a cara con Gabriel Arias y definió a su palo izquierdo.

A partir de ese momento, el partido se hizo de ida y vuelta, con más ímpetu que fútbol.

Huracán puso una línea de cinco defensores en el fondo y se paró para salir de contra. Por eso, Racing no encontró espacios para quebrar la resistencia “quemera”.

El lateral local, Saravia, definió mal dos opciones claras de gol, pero el local logró aumentar luego de que Fernández rematara y la pelota diera en la mano del recién ingresado Alvarez adentro del área. “Licha” López transformó el penal en gol con un remate cruzado al palo derecho del arquero, que se arrojó hacia ese lado pero no llegó.

Sobre el final y en una réplica, el también ingresado Darío Cvitanich habilitó a Fernández, que definió por arriba del arquero y sacó un defensor cerca de la línea.

Y el zaguero Sigali decoró el resultado en otro contraataque, para asegurar la victoria de Racing y la punta en soledad.