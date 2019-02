San Martín se despidió con un triunfo de Chile

San Martín de Corrientes, en su primera incursión por la Liga de las Américas, culminó ayer su participación en el Grupo C de la competencia con triunfo sobre Mogi das Cruzes de San Pablo (Brasil), por 80 a 70. El goleador del partido disputado en el Coliseo Antonio Azurmendia de Valdivia (Chile), sede de la zona fue el juvenil entrerriano Matías Solanas, autor de 22 puntos.

El elenco rojinegro ya se había quedado sin chances de clasificar a la siguiente instancia cuando el sábado por la noche, en el segundo cotejo de la fecha 2, Las Animas habían derrotado 108-106, en dos tiempos suplementarios justamente al representativo paulista. Previamente San Martín había cosechado su segunda derrota tras caer con San Lorenzo de Almagro 71-59 (en el debut había perdido con Las Animas 74-72).

Solanas, el escolta que formó parte de la plantilla de los iniciales, anoche, encestó: 3 de 3 en triples, 6 de 11 en dobles y bajó 11 rebotes (10 defensivos).

El joven de 20 años fue parte de una plantilla de titulares poco habitual en el equipo que dirige Sebastián González. Martín Cabrera, fue otro de los juveniles que también estuvo desde el inicio. Por cierto, Lucas Faggiano y Michael Hicks no jugaron anoche.

En el cotejo de ayer, San Martín fue un claro dominador del encuentro, producto, tal vez, de que su rival sintió el desgaste de haber jugado dos suplementarios la noche anterior.

El Santo lo corrió con la juventud de los que habitualmente vienen de la banca. El juvenil Martín Cabrera se hizo cargo de la base durante todo el encuentro, no tuvo descanso y anotó 15 puntos, convirtiéndose en el segundo mayor goleador del encuentro.

La mayor diferencia del juego se dio en el segundo parcial. Allí San Martín se impuso por 21 a 12, producto de un muy buen trabajo en defensa.

Ya a la vuelta del descanso, Mogui no encontró resto para achicar la diferencia que había sacado el elenco correntino.

Mientras que en el último cuarto fue San Martín el que bajó la intensidad, tal es así que perdió el parcial 20-13, pero la diferencia que había logrado durante el resto del encuentro, le sirvió para manejar el tanteador y cerrar el partido a su favor.