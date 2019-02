Curupay y Defensores de Puerto Vilelas se repartieron puntos, en uno de los partidos correspondientes a la segunda fecha de la Zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur. Al entrenador Maderero, Domingo Centurión, el resultado final le supo a poco, pese a que su equipo y el conjunto chaqueño se mantienen al frente del grupo tras el 1 a 1 final del juego disputado el domingo en cancha de Huracán Corrientes.

En su evaluación posterior al partido, “Mingo” Centurión se sinceró: “No me gustó el funcionamiento del equipo en el primer tiempo”, dijo y explicó que “nada de lo que practicamos en la semana se vio reflejado en el campo de juego. Nosotros tenemos que ser protagonistas, de local tenemos que hacernos fuertes y no entrar en el juego de los rivales”.

El director técnico expuso que “Curupay tiene una línea de juego por la que es conocido. Entonces, hagamos la nuestra: nos destacamos por tener jugadores con buen pie y un esquema que puede amoldarse a lo que hace el rival, pero siempre respetando nuestra filosofía; no hay que seguir el juego que el visitante viene a imponernos”, se quejó.

No obstante, el DT reconoció que “en el segundo tiempo mejoramos, los cambios funcionaron: lo cambié de posición a Marco (Giménez), porque vi que por su lateral derecho ellos mostraban algunas falencias defensivas, y la apuesta salió bien porque Giménez rindió, les complicó con su velocidad, además de que es un jugador muy hábil, e hizo el gol del empate”.

Defensores incomodó a Curupay durante el primer tiempo y de hecho consiguió abrir el marcador a los 20 minutos por intermedio de Horacio Correa, quien capturó un rebote en el área correntina durante un tiro de esquina de su equipo. Pero en el complemento el Maderero tomó las riendas del juego y consiguió igualar gracias a un bonito remate cruzado de Giménez, quien se cambió de la banda derecha a la izquierda en la faz ofensiva del local.

“Con tres delanteros tuvimos más posibilidades y pudimos llegar al empate que lo merecíamos”, destacó el entrenador. Además de Daniel Gómez, se sumaron al tridente de ataque César Molina y Franco Aguirre Gómez, que ingresaron en el segundo tiempo.

Para los últimos minutos el local sufrió dos bajas ante la lesión de Edgar Franco (fue reemplazado por Darío Romero) y la expulsión de Esteban Valenzuela. Centurión se refirió al mediocampista y afirmó que “nuestro motorcito en el medio es Edgar (Franco) y lamentablemente en un choque con (Cristian) Tabaqui se lesionó la rodilla y me quedé sin un jugador que ordena dentro del campo de juego, que marca, y que hace jugar. Ojalá no sea nada que lo tenga parado algunos partidos”.

El próximo juego del Maderero será frente a Cambá Cuá, nuevamente en cancha de Huracán Corrientes, aunque esta vez el local será el conjunto Rojo, que el domingo debutó con una goleada 4 a 0 sobre Deportivo Mandiyú.

“Con Cambá Cuá nos conocemos demasiado, pero la ventaja es que ellos te dejan jugar, van al frente y no presionan demasiado, les preocupa más ir a buscar el arco rival; no como Defensores que todo el tiempo se encargó de impedirnos jugar y encima nos comimos un gol en uno de sus primeros ataques fuerte”, remarcó “Mingo”.

“Creo que va a salir un lindo partido contra Cambá Cuá. Vamos a trabajar en la concentración, es fundamental no desconcentrarse, y entrar enchufados al partido. No podemos regalar un tiempo, eso nos puede costar el partido. Y tenemos que hacer la nuestra: pelota al piso, circulación, rotación, los relevos, cada uno debe saber qué hacer dentro de la cancha. Hay mucho trabajo para la semana”, se anticipó.