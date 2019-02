Recursos para las internas en la agenda del PJ

Esta semana habrá una reunión entre el presidente de la Junta Electoral del PJ, Marcelo Llano, y el presidente del partido, Gerardo Bassi, para hablar del financiamiento de la campaña y “también pedirle que solicite por escrito al Gobierno cuándo serán las elecciones en Corrientes”.

El titular de la Junta Electoral se refirió sobre cómo sigue el cronograma ante el pedido de postergación de los municipios afectados por las intensas lluvias, y al respecto aseguró en declaraciones a Radio Sudamericana que “hasta el día de la fecha (por ayer) no se ha comunicado ningún consejero, ni el presidente del PJ con el cual me tengo que reunir para hablar del financiamiento de la campaña, como así también trasmitirle de forma personal las inquietudes que han acercado las diferentes líneas; pero hoy en día la elecciones se realizan el 31 de marzo”.

En relación a los fondos para las internas, precisó que deberá reunirse con el presidente del partido “para saber si el partido tiene el dinero o no. En el caso de que no lo tenga me reuniré con el Consejo Provincial y si no con el nacional o acudiré a la Junta Electoral nacional para que interceda en el financiamiento de las internas”.

Es cierto también que la Junta Electoral partidaria del peronismo tiene varios frentes abiertos de cara a las internas que deberán ser resueltos en las próximas semanas.