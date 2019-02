Resultados de la primera fecha de la zona Campeonato y de la Reválida

El fin de semana se jugaron la mayoría de los encuentros correspondientes a la primera fecha de la zona Campeonato y de la Reválida del Torneo Federal A 2018/19.

La zonas campeonatos definirán el primer ascenso, al tiempo que los grupos Reválidas, además de determinar los ocho descensos que tendrá el Federal A, serán clasificatorios para los cruces eliminatorios que concluirán con el segundo equipo que subirá a la B Nacional para temporada siguiente.

Zona A (Campeonato):

Gimnasia de Concepción del Uruguay 2 (Ricardo Berna y Oscar Solano) - Defensores de Belgrano de Villa Ramallo 0, y Unión Sunchales 1 (Joaquín Molina) - Sol de Mayo de Viedma 0.

La fecha se completaba al cierre de esta edición con Alvarado de Mar del Plata vs. Camioneros de Luján y Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Sansinena de General Cerri

Zona B (Campeonato)

For Ever 1 (Marcos Prieto) - Sarmiento de Resistencia 1 (Marcos Fernández), Boca Unidos 1 (Cristian Núñez) - San Jorge de Tucumán 1 (Emanuel Cuevas), Estudiantes de Río Cuarto 1 (Nahuel Cainelli) - Huracán Las Heras 0 y Desamparados de San Juan 1 (Carlos Fondacaro) - Maipú de Mendoza 0.

Reválida

Zona 1: Independiente de Neuquén 0 - Cipolletti de Río Negro 0 y Ferro de Gral. Pico 1 (Facundo Vega, en contra) - Deportivo Madryn 1 (Matías Birge). Libre: Dep. Roca.

Zona 2: Atlético Paraná 1 (Alexis Ekkert) - Juventud Unida de Gualeguaychú 1 (Pablo Alza) y Douglas Haig de Pergamino 3 (Cristian Duma, Agustín Pezzi y Juan Zaninovich) - Sportivo Las Parejas 1 (Brian Meza). Libre: Defensores de Pronunciamiento.

Zona 3: Racing de Córdoba 0 - Estudiantes de San Luis 1 (Juan Amieva) y Belgrano de San Francisco 0 - Juventud Unida Universitario de San Luis 0. Libre: San Lorenzo de Alem (Catamarca).

Zona 4: San Martín de Formosa 2 (René Bejarano y Facundo Suárez) - Antoniana de Salta 0 y Gimnasia y Tiro de Salta 1 (Juan Pereyra) - Altos Hornos Zapla de Jujuy 0. Libre: Crucero del Norte de Posadas.