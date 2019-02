Fabro: “Hay que buscar en Mendoza los puntos que perdimos acá”

El futbolista de Boca Unidos, Martín Fabro, dijo que el punto cosechado el domingo frente a San Jorge, en el inicio de la segunda fase del Torneo Federal A 2018/19 es “medio agrio, por el tema que veníamos en ventaja y habíamos hecho merecimientos para ganar”.

Al equipo correntino se le escurrió como agua entre los dedos la victoria, ya que el gol tucumano llegó sobre el final del juego. “Esperamos que esto sirva de experiencia y ajustar esos detalles, porque son los que marcan dónde estás dentro de la tabla”, dijo el mediocampista ofensivo en declaraciones realizadas al programa “Era por Abajo” de radio Unne (99.7 Mhz).

“El partido estaba tranquilo, no creo que hayamos pasado sobresaltos, y quizás nos confiamos en eso”, pero “ya está, es pasado, ahora hay que ajustar, volver a dar de vuelta, y tratar de conseguir la victoria en cada final que nos toque”, señaló en tal sentido el goleador del equipo aurirrojo en el torneo.

A pesar del resultado, Fabro -al igual que el DT, Carlos Mayor-, ponderó el juego de Boca Unidos. “Más allá del empate del otro día, me parece que el funcionamiento del equipo estuvo, tuvimos muchas situaciones de gol, que no es casualidad que los equipos del Federal A tengan tantas situaciones, así que hay que ajustar esos detalles y seguir progresando en el campeonato”, consideró.

Ayer se confirmó que Boca Unidos visitará el domingo a las 18 en Mendoza a Deportivo Maipú. “Vamos a ir a buscar ese triunfo que nos sirva para posicionarnos en la tabla, porque la verdad que no hay margen de error, ya que nos quedan seis finales”, expresó.

El “cruzado” será el primer rival al que el equipo aurirrojo enfrentará por primera vez en el campeonato, ya que proviene de otro grupo clasificatorio.

“Nos enfrentamos a una de las mejoras zonas que tiene el campeonato, entonces los rivales son de otra jerarquía. Tanto en Maipú como en Las Heras hay chicos con los que me ha tocado jugar hace bastante tiempo, así que nos conocemos, han avanzado en su zona y por algo están donde están”, relató Fabro.

Finalmente, y con relación al partido ante Racing en la Copa Argentina, Fabro señaló: “Hacía mucho que Boca Unidos no jugaba el cuadro principal. Nos tocó un rival de jerarquía que está pasando por un gran momento, y obvio que va a ser un partido hermoso de jugar, pero la mente está puesta en el Federal A, el objetivo es lograr el ascenso, y todos los que integramos el plantel buscamos eso”.