PJ: oficializaron listas pero Unidad Ciudadana deberá cambiar de nombre

La Junta Electoral del partido Justicialista oficializó ayer casi todas las listas que se presentaron a la reserva de nombre y número para competir en la interna del 31 de marzo. Además fue impugnada Unidad Ciudadana porque se prestaba a confusión. Se le otorgó un plazo de 24 horas para realizar la modificación.

Además se confirmó que el lunes el presidente de la Junta electoral, Marcelo Llano, se reunirá con el presidente del partido, Gerardo Bassi, para dialogar sobre el financiamiento de las internas. Ayer, en tanto, la senadora nacional Ana Almirón, del espacio de Unidad Ciudadana, confirmó que se reunió con el presidente del Consejo nacional del PJ, José Luis Gioja, quien le habría pedido “bregar por la unidad en lo provincial, teniendo en cuenta los problemas que hay para el financiamiento”.

Al respecto el presidente de la Junta Electoral, Marcelo Llano, aseguró a El Litoral que “el Consejo Nacional del PJ debe tener fondos para financiar la interna en Corrientes”.

También recordó que “cada espacio podría realizar un aporte para lograr que la interna se haga. Hoy ya no se puede no realizar la interna, la militancia está muy entusiasmada y un acuerdo general dejará mucha gente insatisfecha”.

La Junta espera reunirse con Gioja y no descarta acudir a la Justicia para que se garantice el financiamiento de las internas.

Se calcula que los comicios peronistas costarían alrededor de 4 millones de pesos. En tanto, el ex legislador nacional y referente de la línea “Vamos Compañeros”, Rodolfo Martínez Llano, insistió en que “si hay voluntad y buena fe cada una de las listas provinciales puede contribuir proporcionalmente para el pago de los gastos de la junta con lo que no estaríamos sujetos a mayores demoras”.

“La realización de la interna está asegurada”, aseguró y aclaró que no habría que descartar una lista única que no es lo mismo que una lista de consenso.