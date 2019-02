El Regional NEA dará inicio en marzo

La Unión Argentina de Rugby (UAR) modificó el calendario de competencias nacionales para el 2019 y, por lo tanto, los torneos regionales darán inicio en el mes de marzo dado que para el 27 de julio deberán estar definidos los equipos que tomarán parte del Nacional de Clubes y del Torneo del Interior.

Por tal motivo, en el NEA la competencia comenzará el sábado 9 de marzo. En esa fecha dará inicio la zona Campeonato que, de acuerdo con la nueva diagramación que estipuló la UAR, contará con ocho equipos y entregará dos plazas para disputar el Torneo del Interior B.

El formato de juego del Regional será similar al que se utiliza desde 2014. En la primera etapa jugarán todos contra todos a dos ruedas, clasificando los 6 primeros para la ronda final. Los dos primeros avanzarán en forma directa a las semifinales, y los cuatro restantes jugarán los cruces de cuartos de final (3 vs. 6 y 4 vs. 5).

Los dos finalistas serán los representantes de la región en la división B del Torneo del Interior.

Del Regional NEA, zona Campeonato, participarán todos los clubes de primera de la Urne: Taragüy (actual campeón), Curne, San Patricio, Regatas Resistencia, Sixty y Aranduroga. También estarán Aguará de Formosa y Capri de Misiones. Respecto al año pasado, no estará Centro Cazadores que finalizó en el noveno lugar y deberá militar en el Ascenso.

Dentro de las modificaciones en el ámbito nacional, el NEA también tuvo que adaptar el Regional, creando una nueva categoría, la C.

El 23 de marzo comenzaría el Ascenso (B), en Primera e Intermedia, con la participación de 3 clubes de Urumi, 3 clubes de URF, 1 club de Desarrollo Chaco y 1 Club de Desarrollo Corrientes que sería Pay Ubre de Mercedes.

En la misma fecha debería dar inicio el certamen de Desarrollo (C), sólo en Primera División, con la participación de 2 clubes de Urumi, 2 de URF, 2 de Desarrollo Chaco y 2 de Desarrollo Corrientes.

Para el 2019 se realizó una reestructuración de la competencia en todo el país. Se eliminó el Nacional de Clubes B y habrá una sola categoría (A). Mientras que en el Torneo del Interior se dejó de lado la categoría C y se vuelve a su formato de dos categorías: “A” y “B” donde estarán representadas las Uniones Cordobesa, Santafesina, Tucumán, Uruguay, Santiagueña, Nordeste, Cuyo, Sur, Rosario, Austral, Chubut, Sanjuanina y Mar del Plata.

Estos cambios dejaron sin efecto el ascenso que había logrado Curne -plaza para el NEA- al Nacional B, al ganar el Torneo del Interior A que se jugó durante los primeros meses de 2018. Ahora el NEA tendrá dos lugares disponibles, para el campeón y subcampeón 2019, en el Torneo del Interior B.

Mientras se desarrolle el Torneo del Interior, en forma paralela, se jugará la Permanencia NEA A (los que terminen del tercero al octavo lugar del Regional) -B (los dos primeros del Regional). De la misma forma se debería disputar la Permanencia B-C.

Por otra parte, para el primer fin de semana de marzo (sábado 2 y domingo 3) está prevista la realización de una nueva edición del torneo de tiempo reducido que organiza Aranduroga. En tanto que el certamen Cuatro Uniones (Urne -Unión del Rugby del Nordeste-, Entre Ríos, Santa Fe y Rosario) se jugaría desde el 5 de octubre, mientras que el Oficial de la Urne, en sus diferentes categorías, daría inicio el 9 de marzo.