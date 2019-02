Femicidios: ya se puede sacar turno en Anses para cobrar los hijos la reparación económica

Habilitaron turnos para tramitar la reparación económica para hijos de víctimas de femicidio y en Anses, delegación Corrientes, informaron a El Litoral que tardaría entre 45 y 60 días la acreditación de este beneficio. En la provincia, en el primer mes del año, cuatro niños menores de edad fueron víctimas colaterales de la extrema violencia machista. Los tutores a cargo deberán completar tres formulario y luego sacar turno en la Administración Nacional, ubicada en avenida Armenia 3850.

La Ley 27.452 o ley Brisa, aprobada en el año 2018, es la que permite la reparación económica equivalente a una jubilación mínima. En julio pasado, en Corrientes, se aplicó y por primera vez en el país, a través de una orden judicial, ante el caso de la mujer asesinada en Paso de los Libres quien tenía 7 hijos menores de edad.

“Ya está aprobada la circular del trámite que se debe hacer para obtener la reparación económica. El órgano de aplicación es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la Nación y el Anses es quien se hace cargo de las liquidaciones”, comentó a El Litoral, Ramiro Escalante, gerente de Anses delegación Corrientes.

A la vez, comentó que “hay dos líneas de comunicación para los que necesiten mayor información, estas son la 144 y 130”. “Tenemos la normativa para informar sobre los detalles que necesiten, pero deben sacar un turno en la web de la Administración”, indicó.

“Los que pueden solicitar son los tutores de los menores de 18 años cuyas madres han sido víctimas de femicidios. Los representantes legales de estos niños son quienes deben hacer este trámite para que puedan obtener la reparación económica”, precisó Escalante y agregó que “hasta el momento no se realizó ningún trámite, sí la provincia tiene el antecedente del caso de la mujer de Libres”.

Una vez que hayan completado el formulario, sacar el turno e ir al Anses, si todo está en orden, “el trámite puede durar entre 45 y 60 días”. Es decir, puede tardar dos meses hasta que los menores puedan recibir este monto representativo.

“Otro dato importante a tener en cuenta, además de la edad de los hijos (deben ser menores de 18 años) es que el victimario debe estar procesado”, aclaró.

En el país, así como sucede en la provincia, hay casos donde no hay culpables cumpliendo una condena, algunos se suicidaron, otros están prófugos o no encontraron al victimario.

Respecto a los que se quitaron la vida expresó que “el trámite debería salir igual y aún más rápido”, pero en caso de que el culpable esté libre “deberían pedir asesoramiento legal”.

Cabe aclarar que el trámite “no requiere de abogados ni gestores y es totalmente gratuito” y se inicia solicitando turno en la página de Anses. Pueden acceder para mayor información a la página web argentina.gob.ar/reparación-económica-ley-brisa donde hay enlaces para sacar turno y están los tres formularios a completar.

En este contexto, cabe recordar que según el Registro de Femicidios de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumala) este año cuatro niños menores de edad quedaron sin madre por la extrema violencia de género. Ramona Romero tenía tres niños (3, 5 y 6 años) y Sandra Bordón un nene de 1 año.

En el año 2018 hubo 26 hijos cuyas madres fueron víctimas de femicidios, más de 15 de ellos menores de edad. A todos ellos (menores de 18 años) correspondería esta reparación económica.