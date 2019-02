Presentaron recurso de amparo contra la última suba del boleto

La Asociación de usuarios y Consumidores y el Foro de Organizaciones Vecinales realizaron la presentación de un recurso de amparo, en contra de la nueva tarifa plana de boleto del servicio de transporte urbano de pasajeros, que desde el 25 de enero pasó de valer $11 a $19.

La presentación judicial argumenta que el servicio no cumple con las mejoras establecidas en normativas legales vigentes, que fueron sancionadas en el marco de actualizaciones tarifarias. Además que el porcentaje del 75% que se implementó en materia de incremento desconoce fallos de la Corte Suprema de la Nación, que establece que las subas de precios de los servicios no pueden superar el 60%.

Consultado sobre la presentación, Julio Maciel, representante del Foro de Organizaciones Vecinales dijo a El Litoral que “la presentación la realizamos en el Juzgado N° 1 con más de 1.000 firmas de los vecinos que recolectamos en las paradas de las unidades”.

“Ahora seguiremos el expediente, para que no sea archivado como sucedió con otros dos presentados. Pretendemos que se revalúe el cálculo y que se determine sin golpear tan fuerte el bolsillo de los usuarios”, concluyó el referente vecinal.