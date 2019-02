Eduardo Coudet: “No es una revancha”

Eduardo Coudet, entrenador de Racing Club, dijo ayer que el tema de su contrato “se hablará en su momento, cuando termine el campeonato, pero ahora no nos queremos distraer”, en la previa del partido ante River el próximo domingo en el estadio Monumental.

Consultado sobre el partido por octavos de final de la Copa Libertadores que River ganó por 3-0 el 29 de agosto pasado, Coudet sostuvo que “esa fue una noche muy mala para nosotros y de esas cosas siempre se sacan aprendizajes. Esperamos demostrar que podemos jugar de otra forma y estar a la altura de lo que podemos dar”.

“No es una revancha, pero no nos puede volver a pasar lo de la otra vez. No debemos fallar en la actitud y en la intensidad de nuestra propuesta”, analizó el entrenador.

En rueda de prensa realizada después del entrenamiento del plantel de la “Academia”, Coudet no confirmó el equipo que enfrentará a River, al señalar que “mañana definiremos la lista de los 18 concentrados y el domingo los 11 que saldrán a la cancha”.