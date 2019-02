Testimonios del exilio para reflexionar sobre “Venezuela hoy”

El Club de la Libertad y el diario El Litoral organizan la conferencia “Venezuela hoy” que se desarrollará el próximo miércoles 13 de febrero, a las 19, en el salón de actos del matutino correntino, decano de la prensa regional.

La actividad, con entrada sin cargo, contempla la posibilidad de no sólo actualizar la realidad política venezolana y su crisis institucional, sino también de escuchar los testimonios en primera persona de los venezolanos en el exilio, especialmente de quienes están viviendo hoy en Corrientes, que relatarán la experiencia de abandonar su tierra y empezar de nuevo aquí, en nuestra provincia.

“Un evento imperdible que hay que agendarse para participar”, resaltaron los organizadores.

Por su parte, dos de los tres venezolanos que darán sus testimonios el miércoles en el salón de El Litoral, anticiparon los ejes de exposición: “Se hablará de la crisis en Venezuela: un ponente abrirá la charla, para luego nosotros responder todo lo que nos consulten. O sea, no es algo estructurado y preparado al cien por ciento, sino que se va a abrir un espacio para las preguntas y nosotros las iremos respondiendo”, explicó Marjhy Carrillo en diálogo con El Litoral.

“Vamos a presentar lo que sucede en Venezuela, lo que vive nuestra familia. Estamos muy pendientes porque estamos lejos, pero no ausentes de nuestro país. La idea es sensibilizar sobre la importancia que tiene el apoyo internacional ante todo lo que se está viviendo allí”, apuntó.

En tanto, Israel Santiago, otro de los que brindará testimonio, consignó a El Litoral: “Vamos a tener que contextualizar la situación en Venezuela, porque entendemos que es un tema tendencia a nivel mundial, por cuestiones políticas y humanitarias”.

“Algo muy importante es que todo lo que está sucediendo no se podría entender sin un contexto, porque todo esto es causalidad de algo que sucede desde la toma presidencial de Chávez. Las consecuencias de lo que ellos denominan, socialismo del siglo XXI”, resaltó.