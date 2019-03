Masiva demanda para la inscripción en la Belgrano obligó a sumar un curso

Desde tempranas horas, una extensa fila se formó en el acceso a la Escuela N° 1 “Manuel Belgrano” ya que la institución abrió ayer su fecha de inscripción definitiva.

Debido a la masiva demanda, en sólo una jornada se completó el 80% de lo cupos, tuvieron que agregar un curso más; incluso, algunos niños quedaron fuera del registro.

Así lo indicó la directora del establecimiento Norma Monzón, quien precisó: “Siempre nuestras inscripciones son convocantes, durante el primer día vinieron casi todos nuestros tutores. Nosotros tenemos una matrícula de más de 1.300 alumnos, con 52 secciones contando ambos turnos. Ese número siempre está creciendo; de hecho, este año tuvimos que abrir un primer grado más y aun así unas 50 personas quedaron fuera porque no tenemos más vacantes. Lamentablemente, no disponemos de espacio físico para tantos alumnos”.

En este sentido, la directora comentó que la mayor demanda se concentra en los primeros grados y siempre se prioriza a sus alumnos, a los hermanos de estudiantes regulares y, por último, se recibe a quienes llegan con pases de otros colegios.

“La mayoría de los nuevos ingresantes son alumnos que se fueron a otras provincias y regresaron, estudiantes que llegaron con pases”, indicó Monzón.

En la jornada de hoy continuará la inscripción en dicha institución.

No obstante, sólo anotarán a quienes sean alumnos regulares o bien hermanos de estudiantes, ya que en la jornada de ayer se cubrió un 80% del cupo de la matrícula.