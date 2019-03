Cada vez se planean más escapadas con amigas

Cada vez son más las mujeres que viajan solas, con amigas o que planean las vacaciones con sus parejas. Así lo reveló la primera edición del barómetro argentina, ponderando datos de Viajala, el metabuscador de vuelos y hoteles, indicando que en el país las mujeres lideran las búsquedas de destinos con el 60.5 por ciento, según publicó el sitio especializado en turismo Reportur.

Recientemente, Almundo también realizó un relevamiento acerca de la manera de viajar de las mujeres y detalló que en 2018 se duplicó la cantidad de mujeres que viajaron solas. Ese año, el 20 por ciento de las mujeres viajaron solas, lo que muestra un crecimiento del orden del 100 por ciento, ya que, en 2017, ese número apenas alcanzó el 10 por ciento. En 2018, también, el 35 por ciento de las mujeres viajó con amigas (vs 20 del 2017); mientras que el 45 por ciento lo hizo en familia (vs 65 del año anterior).

Francisco Vigo, Country Manager de Almundo, afirmó: “Los números muestran que las tendencias están cambiando. Cada vez más mujeres se animan a viajar solas. Estamos convencidos de que los viajes transforman porque son experiencias que implican un crecimiento personal”.

Tendencias

El viaje con amigas también gana terreno al momento de decidir la compañía para el viaje. El estudio, realizado por la plataforma Eventbrite en mujeres argentinas de entre 18 y 55 años, destacó que 48 por ciento de las mujeres argentinas prefiere viajar con amigas, mientras que el 21 por ciento prefirió hacerlo sola y tener la posibilidad de interactuar con viajeras en los diferentes destinos.

El target de las millennials no queda afuera. El 26 por ciento asegura haber viajado por lo menos una vez sola y un 27 por ciento comentó que no lo ha hecho pero que considera hacerlo en un futuro próximo.

En todos los casos, el destino de playa es el elegido por más del 50 por ciento, porque descansan, se sienten seguras o más disfrutan. Viajar a paisajes montañosos o sitios históricos son recorridos a lo que no llegan sin antes buscar información a través de los molibes, por recomendación de familiares y amigos o bien en las redes sociales como Instagram.

La tendencia digital también empieza a ganar terreno en el turismo a la hora de reservar viajes. Un 5 por ciento de las mujeres lo hizo con la aplicación móvil en el 2017 y en 2018. Hubo un leve crecimiento con un total del 10 por ciento. Sin embargo, muchas siguen prefiriendo la forma tradicional de organizar sus vacaciones y realizan sus compras en sucursales físicas, (50 vs 45 del 2017), mientras que la web y el teléfono, por su parte, se repartieron el 40 por ciento restante del total de compras (vs el 50 del año anterior).

Más info en www.reportur.com