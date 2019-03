“Chacho Coudet no se merecía que yo lo empuje”

Ricardo Centurión habló por primera vez luego de la pelea pública con el entrenador de Racing, Eduardo Coudet, episodio que llevó al club a tomar la decisión de marginarlo del plantel profesional para bajarlo a la Reserva, donde entrenará hasta ser transferido al final de la temporada.

“Estuve mal de la cabeza, pero ya pasó el tiempo y, pensando muy bien las cosas, me siento mejor y con ganas de revertir esto y seguir adelante”, dijo el futbolista en una entrevista concedida al canal TyC Sports.

Respecto de los motivos que lo llevaron a reaccionar mal con el entrenador cuando lo puso en el segundo tiempo del partido de la fecha 18 ante River en el estadio Monumental, explicó: “Estaba fastidioso por quedar afuera del once inicial. Yo no pido explicaciones de por qué me sacan, pero a nadie le gusta quedar afuera del equipo titular. Capaz ‘El Chacho’ me vio con cara de o… o fastidioso y lo notó en el entretiempo. Después me tocó entrar y todos sabemos lo que sucedió”.

“Fue un trago muy amargo, ‘Chacho’ no se merecía que yo lo empuje, sinceramente y de corazón. Son cosas que se arreglan en otro lado, puertas adentro”, reconoció “Ricky” y sostuvo que el hecho le sirve como “experiencia y enseñanza” de cara a lo que viene en su carrera.

En cuanto a si se siente parte del grupo y se reconocería como campeón si Racing finalmente obtiene el título, expresó: “Miro los partidos y digo, ‘¿fui o soy parte de ese grupo?’. No sé como sentirme porque hasta hace unos días estaba ahí. Igualmente, fue toda mía”.

“No me sentiría campeón, pero sí creo que fui importante y participé del campeonato”, añadió.

El volante también habló sobre los motivos de sus reacciones desmedidas y terminó rompiendo en llanto al hablar de los problemas en su día a día: “Hay algo en mi cabeza que no debe funcionar bien. Si vos me decís ‘si vos lo reconocés, ¿por qué lo hacés?’. Voy y lo hago sin saber. Muchas veces me ha pasado que me levanto y me pregunto qué soy, qué quiero”.