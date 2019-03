El clásico platense fue otra vez “Pincha”

Estudiantes lo hizo de nuevo: volvió a festejar en el clásico de La Plata y dejó a Gimnasia hundido en la tabla de los promedios -a falta de tres fechas lleva cinco puntos sobre los últimos que estarían perdiendo la categoría-. Fue 1-0 con gol de Lucas Albertengo.

Pese al triunfo del León, el primer tiempo fue muy disputado, con pocas situaciones de riesgo, pero se rompió por un error del árbitro Germán Delfino, quien expulsó mal a Lorenzo Faravelli, cuando se jugaban 29 minutos.

Ese falló obligó al “Indio” Ortiz a meter mano en el equipo -sacó a Jesús Vargas y puso a Horacio Tijanovich- y el León empezó a tener más presencia en tres cuartos. De un córner desde la derecha llegó el gol: Lucas Albertengo ganó muy solo de arriba y sentenció a Martín Arias.

En el complemento los dos tuvieron chances. El Lobo estuvo muy cerca del empate mediante un cabezazo de Maximiliano Coronel desde una posición inmejorable. Y el Pincha, con muchos espacios para la contra, tuvo la más clara en los pies de Carlo Lattanzio, que estrelló un zurdazo en el travesaño. Sobre el cierre fue expulsado en el vencedor Mateo Retegui, quien estuvo solamente dos minutos en cancha.

Con la victoria el León estiró, además, su marcada paternidad sobre su máximo rival: lleva más de 9 años sin caer en el clásico -el último triunfo del Lobo fue en febrero de 2010- y estiró la ventaja a 13 partidos.

Sigue con vida

San Martín de Tucumán logró un importante triunfo en su lucha por no perder la categoría, venciendo 3-1 como visitante a Huracán en Parque Patricios. El Globo quedó al borde de abandonar la zona de copas intenacionales y el Ciruja, a pesar de continuar último en los promedios, aún no pierde las esperanzas.

Mientras Huracán pasaba por un buen momento, Matías García sorprendió a propios y extraños y puso, a los 14 minutos del primer tiempo, a la visita arriba, y cuando el Santo tomaba las riendas del juego, Andrés Chávez empató las acciones a los 23 minutos.

El comienzo de la segunda parte trajo consigo una de las polémicas del juego ya que García cayó en el área del Globo y el árbitro Andrés Merlos cobró penal. Si bien la infracción fue tal, pareciera que existiese un offside en el pase que le llegó al jugador ciruja. Nicolás Giménez cambió la pena máxima por gol y puso 2-1 adelante al equipo que dirige Ricardo Caruso Lombardi.

El 3-1 llegó a los 26' del complemento, cuando Julián Vitale presionó la salida del Globo, la pelota rebotó en su mano y se la llevó para dejarle servido el tanto a Luciano Pons, quien liquidó el partido y le dio los tres puntos a un San Martín que no da el brazo a torcer.