Marcos Peña: “Sería una derrota de los argentinos que gane Cristina Fernández”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, declaró que un eventual triunfo de la ex mandataria Cristina Fernández “sería un fracaso de la Argentina, pero eso no va a ocurrir, estoy convencido”.

Para el funcionario, la próxima elección la ganará su espacio “interpretando la profundidad de la rebeldía de los argentinos que quisieron salir del pantano mediocre en el que estábamos hacía tiempo”, y “tomando una decisión valiente y muy de fondo de ir para adelante sabiendo que iba a haber dificultades, pero no estamos dispuestos a aflojar a mitad de camino”.

Declaró estar “convencido” de que el presidente Macri va a ser reelecto en las próximas elecciones porque “representa e interpreta una demanda mayoritaria de cambio”. Sostuvo que si bien “han sido meses muy duros”, cuenta con “un nivel de apoyo” importante.

Por otro lado, el jefe de Gabinete aseguró que “la decisión electoral tiene que ver con algo muchísimo más profundo que la inflación del último mes” y defendió el “cambio estructural” por sobre las dificultades del presente.