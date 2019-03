Muerte indigna

Las dramáticas condiciones que sufren los venezolanos se ven acentuadas con el masivo apagón que afecta a casi todo el país. En la salud, los casos más resonantes son los de los pacientes que necesitan la diálisis, pero la angustia inunda las salas de emergencia, que no atienen al público.

Este domingo, tras pasar la tercera noche en penumbras, las redes sociales viralizaron las impactantes imágenes de una madre que tiene al cadáver de su hija en brazos, en las afueras de una morgue en Valencia, en el estado de Carabobo

Aunque la víctima tenía 19 años, su extrema desnutrición la llevó a pesar apenas 10 kilos, por lo que su madre la carga sin excesivo esfuerzo.

“La doctora me dijo que ya terminaron su jornada, como no hay luz. Entonces iba a llevarla a Las Lomas”, comienza a narrar la mujer. El cuadro empeoraba cada vez más. “Empezó a eructar y eructar. De repente se quedó tiesa. Volví corriendo a mi casa a buscarla a mi (otra) hija”, relató.

Con ayuda de las autoridades, pudo llegar hasta otro hospital, pero la suerte fue la misma. “La Policía me dejó en la puerta y la doctora me dice que no la pueden atender, no hay nada”, señaló. Hasta la muerte es indigna en Venezuela. Periodistas locales reportan una profunda hediondez en las morgues, ante la falta de refrigeración de los cuerpos.