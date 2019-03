Pagan plus de $1.000, ayuda escolar y darán a conocer otras mejoras salariales

El Gobierno provincial comienza hoy el pago del adicional extraordinario que pasa de $500 a $1.000, cumpliéndose de esta manera con la primera mejora en los ingresos de los trabajadores de la administración pública en el año. El jueves abonará la ayuda escolar y durante la semana se realizará el esperado anuncio del resto de las medidas salariales previstas para el presente año.

En lo que respecta al cronograma, dieron a conocer que se abonará como siempre en tres días y que será por la terminación del Documento Nacional de Identidad. Se trata del plus de $500, que a partir de este mes se abonará con un aumento del 100 por ciento y que pasará a ser remunerativo.

El adicional comenzará a pagarse hoy para los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 (este tramo está disponible en los cajeros automáticos desde el sábado 9), en tanto, el martes 12 será el turno de los DNI que finalizan en 4, 5 y 6, y al día siguiente se completará el cronograma.

El plus de $1.000 fue confirmado por el Gobernador para todos los sectores estatales. Este había formado parte de las conversaciones con el sector docente, tras el acuerdo al cual arribaron. De esta manera, se prevé que el plus de $4.500, que pasará a los $5.500, se abonará este mes, con dicho incremento, que también fue acordado con docentes.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, dialogó ayer con el programa televisivo Equipo de Noticias y anunció, además, que adelantará el pago de la ayuda escolar considerando los gastos que realizan los padres por la vuelta a la escuela de sus hijos. Precisó que este monto, que pasará de $1.100 a $2.200, será abonado -por única vez- este jueves 14 de marzo.

También confirmó que en el trascurso de la semana se realizará la conferencia de prensa en la que se precisará el resto de las medidas salariales previstas para el sector público provincial. Se espera que incluya una mejora al básico que se hará efectiva en cuatro tramos, como ocurrirá con los docentes y de la misma manera otros ítems que mejorarán el ingreso de sectores específicos como la Policía, viales y personal de salud.