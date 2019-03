Con un Cristiano Ronaldo en nivel estelar, Juventus goleó 3-0 al Atlético y lo eliminó

Cristiano Ronaldo lo hizo de nuevo. El astro portugués llevaba apenas un gol en la presente edición de la Champions League. Pero ante el Atlético Madrid convirtió un hattrick para darle la clasificación a la Juventus a los cuartos de final de la competencia. Con su brillante actuación, la Vecchia Signora derrotó 3-0 al Atlético Madrid y dio vuelta la serie, dado que había perdido 2-0 en el Wanda Metropolitano.

Más allá del factor Ronaldo, fue justa la victoria de la Juventus. Por ambición, porque buscó con decisión desde el primer minuto, ante un rival que nunca le encontró el tiempo al partido.

El inicio del partido respondió a lo que indicaban todos los análisis previos. Valiéndose de la ventaja que consiguió en España, el elenco de Simeone armó un bloque cerca de su área, solidario, para sostener el resultado y aguardar agazapado algún descuido del local. Juventus planteó asfixiar a su adversario, volcando a sus hombres en campo contrario, monopolizando la pelota e intentando llegar por las bandas (sobre todo por la derecha, con Pjanic), pero se repitió en los centros cruzados, ideales para los rechazos de Josema Giménez y Godín.

A los 3 minutos, gran polémica: el árbitro Bjorn Kuipers, a instancias del VAR, anuló el gol de Chiellini, por una supuesta falta de Cristiano Ronaldo a Oblak, que no existió.

Pero la defensa del Aleti no contaba con la voracidad de CR7. A los 26 minutos, Bernardeschi envió un centro desde la izquierda y el portugués, un locomotora, superó a Juanfran (¿con un leve empujón?) y anotó el 1-0.

La Vecchia Signora no disminuyó la intensidad, sin modificar los caminos. Llenó de centros el área del Atlético y, a los 44 minutos, Chiellini, otra vez de cabeza entre varios marcadores, casi amplía, pero Oblak lo impidió.

Ya en tiempo de descuento, los españoles tuvieron la primera oportunidad de gol: Arias encontró bien ubicado a Morata, que casi cumple con la ley del ex, pero su cabezazo se marchó desviado por encima del travesaño.

No esperó Cristiano para volver a ponerse la capa de superhéroe. A los dos minutos del segundo tiempo, parado como número 9, el delantero volvió a elevarse y cabeceó al ángulo. Oblak se estiró y sacó la pelota, pero ya había traspasado la línea de meta. La tecnología lo comprobó y la Juve igualó la serie.

Juventus no frenó hasta quedarse con la serie, ante un rival que no varió ni un segundo su plan. Atlético sólo jugó a aguantar. Y no lo consiguió. El local sostuvo la presión y la tensión a lo largo de los 90 minutos y no le permitió a la visita asomar al partido. Allegri sumó apetito ofensivo con Dybala y Moise Kean y empujó hasta cerrar la goleada.

A los 84 minutos, Bernardeschi (de enorme partido) trasladó la pelota medio campo, se quitó de encima al ingresado Ángel Correa, quien lo empujó en el área. Penal, que Cristiano anotó con un remate cruzado. CR7 agigantó su leyenda y transformó a la Juventus en candidata.

FORMACIONES

Juventus: Wojciech Szczesny; Joao Cancelo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y Leonardo Spinazzola; Emre Can, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi y Federico Bernardeschi; Mario Mandzukic y Cristiano Ronaldo.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Santiago Arias, José María Giménez, Diego godín y Juanfran; Koke, Rodrigo, Saúl Iñíguez, Thomas Lemar; Antoine Griezmann y Álvaro Morata.

Árbitro: Bjorn Kuipers (Holanda).

Estadio: Juventus Stadium.