Parte del PJ está a la espera del congreso

Hasta ayer no se había fijado fecha para convocar al Congreso Partidario del PJ, aunque estaba previsto, según lo resuelto por el Consejo Provincial. Ayer, diversas voces se manifestaron a favor y en contra de la decisión de no ir a internas para los cargos electivos.

“Próximamente se dará a a conocer la fecha del congreso, que tiene mayor representatividad que el consejo, con más de 200 militantes y dirigentes, para avalar esta decisión que se tomó en la reunión del consejo”, dijo el diputado provincial José Mórtola.

Para el legislador, “el electorado del Partido Justicialista no se dispersa” por la decisión del consejo de dar libertad a las líneas internas de competir con sus propias alianzas en las legislativas provinciales del 2 de junio. “Vamos a seguir en búsqueda de diálogo y de consenso para ir avanzando en mejorar la situación del Partido Justicialista”, dijo a radio Dos.

Para algunos sectores del peronismo, habría tiempo para limar asperezas. Sin embargo, señalan que podría haber más de una línea justicialista en la compulsa general de junio. Mientras el peronismo se dispersa, ECO+Cambiemos se ensancha y prevé la participación de anteriores socios electorales del PJ (ver página 3).

“El PJ tiene que replantearse varias cuestiones hacia adentro y hacia la sociedad, el mecanismo de no encontrar una salida no es positivo, pero soy respetuoso de la decisión de las autoridades”, dijo el senador nacional Carlos Mauricio “Camau” Espínola, quien ahora integra Alternativa Federal. “Soy respetuoso de las decisiones que tome el partido y hablo con todos los sectores que para mí son importantes, después las decisiones las tomamos en conjunto”, dijo a radio Sudamericana.

“Una oposición constructiva y racional, eso quiero que logremos”, expresó por su parte el intendente de Santa Lucía, José “Tata” Sanánez. Sin embargo, respecto de la definición del consejo del PJ, consideró que “perdió el partido porque hay gente de las estructuras más antiguas que hay que tener la grandeza de afrontar la situación del partido y que hay que dar un paso al costado para que el impacto sea leve”.

“El PJ hoy está sin conducción, el presidente es Gerardo Bassi y es mi amigo, y puedo criticarlo, creo que no estuvo bien conducido, porque si se llamó a elecciones hace siete meses y, faltando un mes para la interna, decimos que nuestros bolsillos están flacos, ahí hay un dato para decir que falta conducción”, expresó el Jefe comunal a radio Dos.