Habilitan padrón para el futuro sorteo de 500 viviendas en Santa Catalina

En la víspera de la entrega de las 350 viviendas de Santa Catalina que se realizará en mayo o junio, desde el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) avanzan con la elaboración de un proyecto que implica la construcción de 500 nuevas casas en la misma zona. Se estima que el sorteo de las mismas se realizará a fin de año o a principios del 2020. Así mismo, avanzan con la construcción de 52 viviendas en el barrio Doctor Montaña y con las obras de infraestructura en la zona sur, donde se erigieron 50 viviendas que serán destinadas para familias relocalizadas de diferentes partes de la ciudad.

Tras la apertura de los padrones del Invico, el interventor de Invico, Julio Veglia, en cuanto a la construcción de nuevas viviendas para ser sorteadas en Capital, dijo a El Litoral que “actualmente estamos avanzando con un proyecto de construcción de 500 viviendas en la zona de Santa Catalina. Ahora estamos tramitando la cesión de terrenos con el Fideicomiso y luego enviaremos la documentación a la Secretaría de Viviendas de la Nación, pero estimamos que los pasos administrativos estarán listos para fin de año o para el inicio del siguiente, y en ese periodo realizaremos el sorteo correspondiente, ya que la resolución es que llevemos a cabo algunas acciones junto con los beneficiarios”, detalló.

“Pero la fecha depende de la aprobación del proyecto y su posterior inicio”, aclaró el funcionario provincial.

Mientras que sobre la reapertura del padrón para la actualización de datos, Veglia explicó que “la inscripción de datos está abierta durante todo el año, cerramos previo a los sorteos para depurar el listado, pero como el sorteo ya se realizó, la gente puede inscribirse o actualizar sus datos”.

En este punto, desde la entidad informaron que los interesados deben concurrir a las oficinas de San Martín 990, esquina La Rioja, de lunes a viernes de 8 a 12.

Infraestructura

En referencia a las 350 viviendas de Santa Catalina, Veglia indicó que “estamos avanzando con los trabajos de infraestructura y estimamos que serán entregadas en mayo o junio, pero estas ya están adjudicadas. Ahora lo que hacemos es abrir la posibilidad para nuevas viviendas, porque hasta que no terminemos estas obras no vamos a iniciar nuevas”. “Este año no se realizarían sorteos, pero sí entregaríamos las 50 viviendas que se están haciendo en la zona sur a través del Programa de Mejoramiento Barrial (Promeba) para la relocalización de aquellas familias que se encontraban viviendo sobre algunas trazas de calles, por lo que están prácticamente todas adjudicadas”, explicó.

Y en cuanto a la relocalización de los núcleos familiares asentados en la zona del Cocal, Virgen de los Dolores y Quilmes, “vamos a empezar a construir unas 52 viviendas más en el barrio Doctor Montaña con fondos provinciales y mediante el programa Hábitat”, concluyó.