Mientras se perfilan candidaturas, en Capital el PJ convocó al Consejo

El PJ Capital convocó al Consejo de esa jurisdicción de manera urgente con el propósito de avanzar con una estrategia de unidad, de cara a las elecciones del 2 de junio. La reunión se realizará hoy a las 18.

El presidente del PJ de Capital, Tamandaré Ramírez Forte, convocó a los integrantes del Consejo a una reunión de carácter extraordinario en la sede partidaria, Salta 663, a las 18. El motivo, evaluar la participación del peronismo en las elecciones provinciales y municipales del 2 de junio. Además, buscarán canalizar las estrategias para lograr un marco de mayor unidad, según indicaron.

Cabe recordar que una parte del justicialismo de Corrientes manifestó su rechazo a la última resolución del Consejo Provincial del PJ que consistió en prorrogar las internas de autoridades partidarias para octubre y dar libertad de establecer alianzas a las distintas líneas internas del PJ, las cuales tenían previsto competir el 31 de marzo, pero que, finalmente, se suspendió.

Estas líneas están habilitadas para participar directamente de las elecciones generales del 2 de junio. Lo cual podría desembocar en una dispersión de votos.

Sin embargo, algunos sectores mantienen la postura de tratar de lograr la mayor unidad posible y de limar asperezas. No obstante, todavía no se definen los nombres de los candidatos del peronismo.

Ayer, el senador por el PJ, Roberto Miño, manifestó que apoyaría la postulación de Fabián Ríos a senador. Se trata de una de las líneas internas en pugna y no es la primera vez que su nombre sale entre las posibles cabeza de listas.

En tanto, el intendente de Santa Lucía, José “Tata” Sanánez, no descartó avanzar con la conformación de una tercera línea. “Nosotros somos un grupo de intendentes y viceintendentes que hemos hecho lista en 47 ciudades, tenemos presencia en gran parte del territorio. Somos un grupo de intendentes que tratamos de armar, de cara a la elección de cargos partidarios, un concepto distinto dentro del seno partidario, un partido abierto”, dijo el Jefe comunal respecto de la conducción.

“Estuvimos hablando con el grupo de Fabián Ríos, y si no nos ponemos de acuerdo, el grupo de intendentes irá en una tercera línea. Mi ilusión es que conformemos, de esos dos grupos, una lista lo más fuerte posible”, dijo a radio Sudamericana el Intendente.