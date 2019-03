Partidos provinciales fijaron días para sellar alianzas que cambiarán el mapa electoral

El Partido Liberal, uno de los sellos históricos de Corrientes y que hasta las elecciones pasadas fuera socio del justicialismo, convocó a la Convención Partidaria para el 30 de marzo para fijar la política de alianzas. Ayer, el Comité Ejecutivo analizó los avances de las conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés para integrar ECO+Cambiemos. Los autonomistas, por su parte, fijaron fecha para el 23 de marzo y también mantienen conversaciones con el Gobierno provincial.

Las definiciones de los sellos provinciales serán clave para la reconfiguración del mapa político electoral, donde el oficialismo apuesta a una estrategia localista. Anteriores socios del PJ analizan ahora formar parte de la alianza gobernante, la cual pareciera ensancharse.

Anoche el Comité Ejecutivo del PL convocó a la Convención Partidaria el 30 de marzo en la sede partidaria de la ciudad de Corrientes. En la ocasión se fijará la política de alianzas del sello celeste. También llamó al órgano partidario soberano para el 7 de abril, a los fines de elegir a los candidatos que participarán de los comicios del 2 de junio. En esta fecha se elegirán legisladores provinciales y concejales en algunos municipios.

El Comité Ejecutivo también autorizó a la mesa directiva del partido a participar de la reunión que realizará este viernes ECO+Cambiemos que, según difundieron la semana pasada desde la UCR Corrientes, será una plataforma de lanzamiento de la campaña provincial de la alianza gobernante.

La cúpula liberal se reunió anoche con dirigentes de Capital y del interior que integran el Comité Ejecutivo. Allí se analizaron las conversaciones que la comisión directiva mantuvo con el Gobernador, quien el martes los recibió en su despacho.

“El punto fundamental es la voluntad política, tanto del gobernador Valdés como del Partido Liberal, de ingresar a la alianza ECO y escuchar la opinión de los dirigentes”, dijo a El Litoral la presidenta del PL, Any Pereyra. Si bien la política de alianzas la define la Convención, desde la conducción partidaria consideran que las conversaciones están muy avanzadas.

“Hay un avance y una voluntad. Quedó claro que el Partido Liberal tiene una vocación de participar en el Gobierno y de acompañar las políticas públicas del Gobierno. Hubo un cambio en la dirigencia y en el liderazgo. Tenemos un sinnúmero de coincidencias con el Gobernador que tienen que ver con el proyecto de provincia que siempre propone el Partido Liberal. Y que en eso hemos sido coherentes, tanto en nuestra alianza anterior como en esta que pretendemos formalizar”, manifestó Pereyra a este diario.

El recambio generacional, la política de diálogo con los intendentes, el desarrollo productivo, los proyectos de industrialización, fueron algunos de los puntos que permitieron el acercamiento de los celestes con Valdés. En ese sentido, la dirigente celeste enfatizó en la necesidad de realizar una alianza de gobierno, antes que sólo un ensamble electoral.

Autonomistas

Uno de los partidos que están en plenas conversaciones con el Gobierno es el autonomista, que en Capital fijó sociedad con ECO en las elecciones pasadas pero a nivel provincial se asoció con el peronismo. Con la flamante presidencia de José Romero Brisco, se prevé que éste encauce las conversaciones hacia la alianza gobernante.

“En Capital somos alianza, venimos de un proceso interno del año pasado, somos una conducción nueva, creo que en política no tiene que ser todo lo mismo, vamos a bailar al ritmo de nuestra música”, dijo el concejal a radio Dos.

“Creo que esa es una visión y hay que patear un poco el tablero y romper los moldes políticos. Los partidos provinciales tienen que recuperar su convicción y su dignidad, somos conducción de un partido centenario que ha sabido conducir a la provincia”, expresó el dirigente colorado. A la vez, señaló que no pondrán palos en la rueda del Gobierno, por el contrario.

La convención se reunirá el sábado 23 de marzo para fijar su postura. Por el momento no hay definiciones anticipadas, según indicó el concejal de Capital. Por otra parte, los naranjas evaluarán estrategias electorales este sábado, ya que convocaron a la Asamblea Partidaria, según confirmó el presidente del Partido Nuevo, Oscar “Chino” García.

“En la reunión del Panu los temas que se tratarán tienen que ver con la modificación de la Carta Orgánica del partido y seguramente el tratamiento de la posición del partido a fijar para el próximo proceso electoral. En ese sentido se buscará un mecanismo de trabajo que nos permita establecer contactos y acuerdos, por supuesto a consideración de la misma Asamblea”, dijo a radio Sudamericana el diputado provincial.