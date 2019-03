El Poder Judicial subastó 48 motocicletas, de las cuales 21 pueden volver a circular

Luego del remate de autos que llevó a cabo el Poder Judicial a mediados del mes de febrero, ayer subastaron 48 motos con éxito, dado que 21 del total pueden volver a circular, otras tantas esperan informe del Registro Nacional del Automotor, mientras que el resto definitivamente sólo pueden ser usadas para desguace.

Ante el segundo remate que el Poder Judicial lleva a cabo en lo que va del año, El Litoral consultó a la martillera de la subasta, Susana Vega, quien indicó que “se subastaron 48 motos que estaban en el depósito de elementos secuestrados ubicado en Chacabuco 2090”.

En lo que respecta al uso de los rodados subastados, informó que “no todas las motos son para repuestos algunas son para circular, ya que varias cuentan con informe de registro nacional, otras están esperando esta verificación y el resto sólo sirve para desguace”.

“El personal del depósito de elementos secuestrado manda un pedido de informe (Cudap) al Registro Nacional del Automotor, con fotos de las diferentes partes del rodado, cuadro chasis y motor. Y ante una respuesta positiva en cuanto a que el rodado cuenta con alguna inscripción o tiene certificado de importación pueden volver a circular, y en caso de que el mismo resulte negativo sólo se debe usar para desguace”. Y dado el valor agregado a este proceso de subasta que implica la posibilidad de que las motos puedan volver a circular Vega manifestó que “de las 48 motos que se dispusieron 21 estaban en condiciones de volver a circular y otras esperaban el informe y el resto servía sólo para desguace”.

Mientras que en referencia a los coches que fueron rematados en febrero, comentó que “en este caso, el proceso es distinto, porque son autos decomisados y por lo que el Superior Tribunal determina que sean para desguace, por lo que el proceso con las motos depende del personal de depósito, los cuales sí realizan estas gestiones de averiguaciones en materia de registros y demás”.

“Las motos en principio son para el desguace, porque la intención es limpiar el predio, entonces la gente que compra sabe que el informe puede estar dentro de un mes o dos meses, depende del Registro Nacional, el cual puede resultar positivo o negativo”.

En cuanto a los precios mínimos y máximos en que se subastaron las motos dijo que “todo dependió de las condiciones y marcas de los rodados. Había motos muy lindas YBR, Titán y Honda Wey que difieren mucho en su valor, por lo que no se podría precisar una escala de los motos que se abonaron, se podría hablar de unos seis mil pesos, pero no es un número válido para todos los casos”.

En cuanto a la cantidad de interesados y compradores expresó que “hubo mucha gente como la vez pasada y sólo algunos se llevaron dos motos, el resto compró un solo rodado”.

Por último y en cuanto a la posibilidad de realizar un nuevo remate, Vega comentó que “no hay nada definido todavía, el personal arma los expedientes, selecciona las motos y luego nos dan parte a nosotros, pero no obstante estimo que en dos meses podría realizarse otra subasta, pero la fecha la definen ellos”.