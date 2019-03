La oposición insiste con anular la elección del 2-J y el oficialismo asegura que es válida

Por considerar que hubo vicios en el proceso de convocatoria para que el 2 de junio se elija a los nuevos integrantes del legislativo municipal de Bella Vista, cinco concejales hicieron una presentación en el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad. Pero la magistrada se declaró incompetente y el caso será elevado al Juzgado Contencioso Administrativo. Por su parte, desde la Presidencia del recinto sostienen que no hubo anomalías en el llamado de adhesión a las elecciones provinciales.

“Aún no fuimos notificados de la presentación, pero tenemos conocimiento de la misma porque salió publicada en los medios e incluso después se difundió la información de que la magistrada determinó que este tipo de casos no es competencia de su Juzgado. Y por lo tanto ordenó remitir las actuaciones al Juzgado con competencia en lo Contencioso Administrativo”, expresó el presidente del Concejo Cristian Quintana al ser consultado por El Litoral. En este contexto aclaró que si bien desconoce detalles de los fundamentos del planteo llevado a cabo por los ediles, “la convocatoria se realizó de acuerdo al procedimiento fijado por la legislación vigente”.

Y por eso -agregó- que “incluso en la sesión de anoche (jueves), se aprobó el pedido realizado por los concejales que requirieron copias certificadas de las actas de la jornada en la que se definió el llamado a elecciones”.

Por su parte, desde el bloque de concejales que solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la convocatoria para votar el 2 de junio, ratificaron su postura.

“Consideramos que no se respetó el procedimiento que está fijado por la Carta Orgánica, así que el lunes estaremos presentando el caso en el Juzgado Contencioso Administrativo”, aseveraron a este diario.