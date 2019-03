Ríos no se presentaría como candidato del peronismo

Si bien varios sectores apoyaron la presencia de Fabián Ríos como un potable candidato a senador provincial, trascendió ayer que el ex intendente de Corrientes no se presentaría en las elecciones del 2 de junio. Este habría desistido la oferta de integrar una de las listas del peronismo.

Luego de haber mantenido una buena imagen de gestión en la ciudad de Corrientes, varios sectores, entre ellos los más cercanos como el diputado Félix Pacayut, habrían manifestado la necesidad de que Ríos encabece la lista de senadores del justicialismo. Sin embargo, este habría dado un paso al costado, según informaron ayer desde una radio local.

No obstante, se desconoce a ciencia cierta el armado de las listas del peronismo, el cual se encuentra en medio de una compulsa interna que conllevó al Consejo Provincial a decidir que el partido compita sin su histórica boleta y sin sello partidario.

El jueves, un sector del PJ Capital reclamó a las autoridades del Congreso Partidario, cuyo presidente es Fabián Ríos, que convoque al órgano a los fines de deliberar la decisión del Consejo Provincial. El plazo perentorio es hasta hoy para brindar una respuesta.