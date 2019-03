Suteco pide 25% de aumento para los docentes en el primer cuatrimestre de 2019

El secretario general de Suteco, Fernando Ramírez, y la Junta Ejecutiva del gremio cerraron otra semana de intensa recorrida por escuelas de la Provincia. En los últimos días coordinaron asambleas, reuniones y acciones de reclamo en Ituzaingó, Itá Ibaté, Berón de Astrada, Mburucuyá y reuniones en colegios de la Ciudad de Corrientes.



Fernando Ramírez señaló que “es muy alto el malestar de la docencia por el acuerdo de salarios a la baja. El Gobierno Provincial debe anular ese acuerdo, debe convocar a Paritaria y debe generar actualizaciones salariales que, por lo menos, se equiparen con la inflación y los tarifazos”.



El Secretario General de Suteco comentó que los y las docentes están “muy angustiados y enojados porque no les alcanza el salario. Además, tienen que poner plata de sus bolsillos para acondicionar las aulas y comprar materiales didácticos para el inicio de las clases. Es terrible la incapacidad de gestión que hay en el Ministerio de Educación, es penoso y lamentable el mal estado de las escuelas”.



El titular del gremio señaló que, antes los nuevos parámetros de inflación difundidos por el Indec -7% para el primer bimestre de 2019 y acumula el 53% anual-, “los y las docentes reclaman una actualización de por lo menos el 25% para el primer cuatrimestre de este año”.



Fernando Ramírez detalló que presentarán esta nueva propuesta al Gobierno Provincial, junto con el pedido de convocar a Paritaria y anular el acta acuerdo de salarios a la baja firmado por otros gremios.



“Planteamos un 15% de aumento para absorber la inflación en el primer cuatrimestre; más un 10% para recuperar algo del poder adquisitivo perdido el año pasado”, sostuvo.



En un informe presentado a diputados y senadores provinciales, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes detalló que “de 2016 y 2017 se arrastran 35% de pérdida salarial frente a la inflación, en 2018 se perdieron 30 puntos de poder adquisitivo y con el acuerdo de salarios a la baja; en 2019 se perderán, otros 12 a 15 puntos frente a la inflación”.



El salario docente promedio en Corrientes ($13.800 + Plus en marzo 2019) está 30% por debajo de la línea de pobreza y más del 55% del haber docente está compuesto por montos en negros y no remunerativos. Corrientes sigue pagando uno de los sueldos docentes más bajo del país y el 70% de los y las docentes cobran salarios por debajo de la Línea de Pobreza.



Fernando Ramírez adelantó que Suteco seguirá recorriendo las escuelas de la provincia, dialogando con las bases en asambleas y reuniones. “Si no hay respuestas satisfactorias, vamos a construir una gran movilización y paro provincial docente, carpa blanca y acampe en plazas, marcha federal a Buenos Aires. El gobernador Gustavo Valdés debe reflexionar. Los salarios no alcanzan”, sintetizó.