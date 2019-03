Analizan las causas de la proliferación de animales silvestres en zonas urbanizadas

n Ante la aparición en los últimos días de animales silvestres en zonas urbanas de Capital, desde la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia informaron que los casos se han incrementado y tratan de encontrar el origen de la situación, analizando entre las posibles causas el aumento de los controles que están realizando, como así también las denuncias por las redes sociales que podrían llegar a dar temor a los tenedores de este tipo de ejemplares, por lo cual los sueltan en la vía pública.

Además, instan a quienes cuenten con animales que no son domésticos a que informen al organismo para que puedan ser rescatados, y reciban la atención necesaria en el Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre Aguará, para luego ser liberados en algunos de los portales del Ibera.

Consultado sobre el tema, el Director de Recursos Naturales Carlos Bacqué expresó que “estamos analizando la situación sobre los animales silvestres que aparecen en los barrios e incluso en la zona céntrica, pero todavía no hemos determinado las causas, una de las alternativas es la posibilidad de que estos animales han estado en cautiverio y ahora los están soltando. Estamos muy sorprendidos, porque cómo se explica que un mono carayá haya llegado a la plaza 25 de Mayo o la iguana overa que rescatamos de un hotel céntrico y ahora un puma llega nadando, estimamos del Paraguay, e ingrese a la localidad de Itatí”.

Y en este sentido vale recordar que en las últimas semanas se dio la aparición de un yacaré de dos metros aproximadamente en el barrio Laguna Brava, otro ejemplar en la cañería de una firma de bebidas ubicada en el Patono, la aparición de dos más sobre avenida Medrano detrás del Pirayuí, un carancho en Mendoza y Belgrano, tres monos carayá, uno en la plaza 25 de Mayo, otro en la zona Sur con un machetazo debajo del ojo y un tercero en el barrio Santa Rosa, y por último un puma llega nadando a Itatí (ver Sección Interior; mientras que vecinos de la localidad de Santa Ana avistan a otro ejemplar de la misma especie. Estos son algunos de los animales silvestres que cobraron protagonismo al llegar a las zonas urbanas, generando en la población ternura en algunos casos y mucho miedo en otros.

“Nosotros hemos intensificados los controles, por lo que podríamos presumir que dada la difusión de las intervenciones que realizamos y las denuncias que rápidamente se viralizan mediante las redes sociales, la gente que tiene a este tipo de animales como mascotas se siente acorralada y los suelta en la vía pública”, advirtió Bacqué.

En relación a las últimas intervenciones que desde la Dirección se encuentran realizando comentó que “hay muchas apariciones; ayer en la avenida Medrano, detrás del barrio Pirayuí, rescatamos dos yacarés pequeños; también en otro barrio encontramos a un monito, que además dio la impresión a simple vista de que tenía un machetazo debajo del ojo. Y ahora hay personal en la localidad de Itatí rastrillando el lugar, ante la aparición de un puma que cruzó el río, que vendría de la zona de Paraguay y entró a la zona urbana”.

Y prosiguió diciendo “también en la localidad de Santa Ana, los vecinos denunciaron la aparición de un yaguareté, aunque nosotros pensamos que es otro puma, por lo que personal de la Dirección de Recursos Naturales, el equipo de rescate de Fauna de la Provincia y con Gustavo Solis de la ONG CLT estamos concurriendo a diferentes zonas ante los casos que van surgiendo e incluso gracias a estos últimos contamos con los elementos necesarios para hacer algunos rescates” y agregó “hay un equipo que está trabajando en conjunto e incluso con el personal del Centro de Recuperación de la Fauna Silvestre de la provincia de Corrientes Aguará”.

Rescate

Ante el rescate de un mono carayá que hace unos días deambulaba en la plaza 25 de Mayo y la reacción de algunas personas que estuvieron durante el trabajo, además del video que circuló por las redes sociales y generó mucha indignación ante la desesperación del animal al momento de ser atrapado, dijo que “hay mucha gente que no entiende o por ahí no sabe la tarea que llevamos a cabo y agrede en estos casos al personal como se pudo ver en las imágenes que circularon. Todos los elementos que se ocuparon en ese procedimiento son los necesarios en estos casos y dependiendo del animal se usan esos u otros elementos”.

“Quizás se cometió la torpeza de no haber despejado más la zona para que los niños no puedan ver, pero la gente debe colaborar y no atacar al personal que está trabajando, cuidando de no lastimar al animal, como así también de no resultar herido, y si bien esas precauciones se deben tener en ese momento, las madres debían retirar a los chicos para que no vean el rescate”.

Cabe señalar que las imágenes del animal luchando por librarse del personal de la Dirección de Recursos Naturales causaron mucha indignación ya que el monito mediante las redes sociales logró ganarse el cariño de la gente e incluso muchos chicos se acercaban la plaza para alimentarlo o conocerlo. En cuanto a su estado y al lugar donde se encuentra, el funcionario provincial informó que “el animal está en Aguará, en perfectas condiciones, pero vamos a esperar un poco para que se ambiente y esté en condiciones, ya que estaba lleno de piojos, y luego lo devolveremos a su hábitat, que en este caso, como en todos los que intervenimos, son llevados luego al Ibera”.

“Pero la gente debe tener claro que este tipo de animales no se puede tener de mascotas, hemos recibido llamadas para adoptarlo y eso no es posible”, sentenció el funcionario provincial.

Sanciones

Si bien no están determinadas las causas de las apariciones de los animales silvestres en la urbe y sostienen que puede resultar de los intensos controles llevados adelante que amenazan con terminar en importantes consecuencias legales, dijo que “las sanciones son pecuniarias, pero hay pocos casos. Y si recibimos denuncias, nuestro primer paso es presentar a la Justicia las pruebas suficientes para conseguir una orden de allanamiento y al animal de ese domicilio, para luego aplicar la sanción respectiva de acuerdo al nomenclador correspondiente. Y por esta razón invito a las personas que tienen animales silvestres a que en vez de soltarlos, ante la posibilidad de ser denunciados, se acerquen a la Dirección de Recursos Naturales en Belgrano 738 y denuncien la tenencia, entonces va la unidad especial y se lleva el ejemplar al Centro de Recuperación donde se le hacen todos los controles y los devolvemos a su hábitat natural posteriormente”.

“Porque no solamente en el centro tienen en cuenta la salud del animal, sino también si el animal estaba acostumbrado, hay que inducirlo a que busque solo la comida”.

Con los estudios realizados, los especialistas detectan, ante la domesticación, la necesidad de readaptarlos para que puedan vivir en su hábitat”.