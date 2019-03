El rendimiento de los estudiantes en la Primaria creció durante los últimos 5 años

Cuando el Gobierno nacional anunció en 2016 la realización de la Evaluación Aprender, algunas voces se alzaron en contra de la propuesta que buscaba conocer el estado de situación de los estudiantes en el país. Sus detractores afirmaban que se trataba de un examen uniforme y sesgado, el cual no contemplaba diferentes aspectos de la realidad de cada escuela, en cada provincia. Lo cierto es que la medida comenzó a funcionar de todas formas en dicho año, y continuó hasta 2018, cuando se evaluó por última vez a los jóvenes, aunque en esta oportunidad, solamente a los del nivel Primario.

Si bien la iniciativa fue criticada, lo cierto es que su puesta en funcionamiento fue igual a lo que anteriormente se denominaba Operativo Nacional Aprender (ONE); el cual se aplicó por última vez en 2013, y dejó resultados muy malos para el país, y sobre todo para Corrientes. Esa había sido la última vez que se hizo una radiografía del estado actual de la educación argentina, hasta 2016.

De acuerdo a los puntajes, en ambos exámenes se ubica a los evaluados entre los rangos de “avanzado”, “satisfactorio”, “básico” y “por debajo del nivel básico”. Teniendo en cuenta los datos arrojados por la última ONE, y los que se pudieron ver hasta 2018 con la Aprender, se puede destacar que los estudiantes correntinos de la Primaria tuvieron un considerable crecimiento en sus rendimientos respecto a Matemáticas y Lengua, las asignaturas consideradas como claves.

En lo que respecta a la materia de números y cálculos, la ONE 2013 marcó que sólo el 35,2% de los estudiantes primarios alcanzaron los niveles entre satisfactorio y avanzado. En Aprender 2016 ese porcentaje se elevó al 53,6%, y en la edición de 2018 quedó en el 50,8% (en 2017 se midió solamente Naturales y Sociales); lo cual denota que en los últimos cinco años creció la proporción de chicos y chicas con conocimientos más elevados en el área.

Por otro lado, en lo que respecta a Lengua, la diferencia en este lapso de tiempo es mayor. Mientras que en ONE 2013 los estudiantes ubicados en el rango de satisfactorio y avanzado representaban el 42,1%, en el Aprender 2018 alcanzaron a ser el 70% (en Aprender 2016 fueron el 62,4%).

Deuda

Si bien existe una mejoría en líneas generales, también hay cuestiones puntuales que deben ser atendidas para mejorarse. Una de ellas es la enseñanza de Matemáticas, sobre todo porque en la Secundaria, más de la mitad de los jóvenes correntinos está por debajo del nivel básico, según la Aprender 2017.

Más allá de que en la Primaria el 50,8% se ubica en los niveles altos, también se debe señalar que todavía queda un 24% de niños y niñas que están por debajo de los conocimientos básicos. Teniendo en cuenta los parámetros del examen, estos pequeños sólo pueden “identificar datos, conceptos y propiedades matemáticas expresados de manera directa y explícita, realizar cálculos sencillos y resolver problemas simples del campo aditivo, reconocer porcentajes comunes expresados en gráficos e identificar cuerpos geométricos de uso corriente a través de la descripción de sus características”. Vale destacar que, atendiendo a esta situación, el Gobierno nacional estrenó a fines de febrero el plan Aprender Matemáticas, con el cual se va a capacitar a más de 500 docentes de la asignatura (unos 26 son correntinos) para modificar el método de enseñanza.

Los profesores y profesoras deberán retransmitir los conocimientos adquiridos a sus colegas en cada provincia, algo que está previsto hacerse mañana en Corrientes.