Ante la Justicia Federal plantearon un amparo colectivo para que se preserve el casco histórico de Goya

La asociación civil Proyecto Goya, el pasado jueves 14, presentó un recurso de amparo colectivo ambiental ante un Juzgado Federal de Buenos Aires para tratar de impedir -argumentan- que se ejecuten construcciones en altura en el casco histórico de Goya o que se destruyan edificaciones que son parte del patrimonio local.

El presidente de la mencionada entidad Indalecio Alvarez expresó a El Litoral que el planteo se realizó en suelo porteño porque allí es donde tiene sede la Comisión Nacional de Monumentos.

Recordó en este contexto que el último organismo citado realizó un trabajo en la comuna goyana, a partir de lo cual emitió una declaratoria delimitando un casco histórico y también un área de amortiguación. A esta resolución, “en el 2016 se adhirió el entonces intendente Gerardo Bassi. Y un año después, más precisamente el 18 de octubre, el Concejo aprobó la ordenanza 1.965 que estableció la zona que debía ser protegida, que en total son unas 72 manzanas, es decir, el 8% de la ciudad”, recordó Alvarez.

En tanto, añadió que “al día siguiente -el 19 de octubre de 2017- en su acta declaratoria la máxima autoridad en patrimonio del país (Comisión de Monumentos) determinó un “área urbana histórica nacional” y un “área de amortiguación”.

Pero “lamentablemente el año pasado, el Concejo aprobó otra ordenanza para derogar la que había sido aprobada para proteger al patrimonio histórico de Goya. Y el problema es que la nueva normativa reduce la preservación, lo cual es inconstitucional porque no se puede retrotraer un derecho que ya fue concedido. En todo caso, se lo puede ampliar. Pero si ya ordenaron la preservación de un área, luego no pueden reducir esa protección”, planteó Alvarez.

No obstante, aclaró que son varios los fundamentos que esgrimieron en el recurso de amparo colectivo que presentaron, el cual incluye una medida cautelar. “Sabemos que puede demandar tiempo la resolución de la cuestión de fondo, por eso pedimos que en principio ya ordenen la suspensión de los efectos de la ordenanza municipal aprobada en el 2018 que -de manera inconstitucional- deroga la declaratoria municipal del centro histórico y de área de amortiguación de Goya”, remarcó el presidente de la entidad que acudió a la Justicia.