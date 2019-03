Grupo de ex combatientes sanroqueños emitieron un comunicado sobre la frustrada visita de Cardozo

“Los abajo firmantes, integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de la localidad de San Roque, nos dirigimos a la comunidad con el objeto de aclarar que los incidentes ocurridos por motivo de la llegada del coronel inglés Geoffrey Cardozo, en compañía del presidente de la fundación No me olvides Julio Aro, fueron desconocidos por nosotros”, se lee en la primera parte de un comunicado que fue difundido ayer y al que tuvo acceso este diario. En el siguiente párrafo aclaran que “todo fue organizado de manera unilateral por la presidenta del Centro de Ex Combatientes”.

Y por último, en el escrito firmado por Dardo Ojeda, Toribio Pared, Oscar Sella, Mariano Arce, Ramón Ramírez y Ricardo Giménez, destacan que decidieron emitir un comunicado porque “queremos aclarar que no formamos parte, ni teníamos conocimiento de la situación”. Al mismo tiempo agregan que “repudiamos este tipo de accionar”. Haciendo referencia a la manifestación que -el último sábado- un grupo de ex combatientes realizó en el acceso a San Roque a fin de tratar de evitar el arribo de Cardozo que tenía previsto dar una conferencia en la localidad y luego reunirse con Elma Ruíz Díaz, la madre de un soldado caído en Malvinas.

No obstante, debido a las controversias que se generaron en torno a la presencia del soldado inglés y a fin de evitar cualquier incidente, ambas actividades no se concretaron.