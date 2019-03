Messi volvió a entrenarse con la Selección Argentina

El astro Lionel Messi realizó ayer en Madrid el primer entrenamiento en su regreso al seleccionado argentino de cara a los amistosos ante Venezuela y Marruecos del 22 y 26 de marzo, respectivamente.

Messi arribó al predio de Valdebebas, la ciudad deportiva de Real Madrid, el día después de los tres goles que marcó en Sevilla ante Betis en el triunfo 4-1 por la Liga Española, que consolidaron su buen momento futbolístico con ovación incluida de los hinchas locales.

El último partido del crack rosarino con la camiseta de la Argentina fue el 30 de junio de 2018, cuando Francia eliminó al equipo dirigido entonces por Jorge Sampaoli del Mundial de Rusia en la instancia de octavos por 4 a 3.

Desde entonces, con Lionel Scaloni en forma interina al frente del equipo, se produjeron seis compromisos amistosos sin Messi: Guatemala (3-0), Colombia (0-0), Irak (4-0), Brasil (0-1) y México (2-0 y 2-0).

Según los videos reproducidos por el sitio oficial de la AFA, Messi realizó trabajos regenerativos de buen humor y distendido con el resto de sus compañeros, secundado entre otros por el ex Boca Leandro Paredes y el ex Racing Rodrigo De Paul.

Para esta ocasión, el defensor Nicolás Otamendi quedó fuera de la convocatoria por un esguince en el tobillo izquierdo y el delantero Mauro Icardi, citado anteriormente por Scaloni con marcada diferencia de cara a la “Vieja Guardia” del seleccionado, no fue tenido en cuenta a raíz de su problema contractual con Inter de Italia.

Messi finalizó su primer día de trabajo con el plantel sin inconvenientes y retornó con el plantel al hotel Eurostars Madrid Towers de la capital española.

Los futbolistas Di María, Paredes, De Paul, Juan Musso, Nicolás Tagliafico, Lautaro Martínez, Angel Correa, Giovani Lo Celso, Gabriel Mercado (en el día de su cumpleaños 32) y Paulo Dybala se sumaron hoy al grupo luego de los compromisos con sus respectivos clubes europeos.

A ellos se incorporaron Matías Suárez, Gonzalo Montiel y Franco Armani (River Plate); Lisandro Martínez y Domingo Blanco (Defensa y Justicia); Matías Zaracho y Renzo Saravia (Racing Club); y Guido Rodríguez y Agustín Marchesín (América de México). En tanto, Roberto Pereyra, Joaquín Correa, Manuel Lanzini, Juan Foyth, Marcos Acuña y el juvenil arquero Manuel Roffo fueron los primeros en incorporarse al plantel desde el sábado pasado.

Scaloni aguardaba las incorporaciones de los jugadores de Boca Juniors Darío Benedetto, Esteban Andrada e Iván Marcone como también del volante de Atlanta United de Estados Unidos Gonzalo “Pity” Martínez y el defensor de Gremio de Brasil Walter Kannemann.