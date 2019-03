Pidieron la excarcelación del ex intendente Roger Terán a dos años de su detención

Al cumplirse dos años del arresto del ex intendente de la localidad de Itatí, Roger Terán, el abogado que lo representa solicitó su excarcelación al no registrarse avance de la causa.

El abogado Roberto Herrera explicó que “el jueves se cumplieron dos años de detención de Terán con prisión preventiva, y el Código es muy claro en eso: el fiscal debe solicitar una prórroga de tres, seis meses o un año, y ni siquiera sabemos si se pidió. Ahora tenemos que esperar diez días hábiles. Ellos debieron habernos notificado que el jueves 14 se prorrogó la prisión de Terán, y el viernes presenté el pedido de excarcelación”.

“Si el Fiscal no pidió la prórroga debería quedar en libertad, pero esta causa es muy rara, presentamos pruebas y nunca nos dieron una respuesta, si las pruebas son o no efectivas”, sostuvo el profesional del Derecho en declaraciones a Radio Dos.

Herrera denunció que no puede ingresar al expediente de la causa, y subrayó: “Se dice que estaba en estudio, pedí ver por qué estaba detenido Terán, pedí los audios que había que hablaban de Terán, tampoco me dieron. En síntesis: no tenemos todos los elementos para poder realizar una buena defensa como se tiene que llevar a cabo”.

Acerca de por qué dice que la causa es muy rara, el abogado señaló: “Me parece que es una situación de lo que es la causa en sí, lo único que tenemos es que hay tres personas como arrepentidos que lo nombran, uno de identidad reservada que también lo nombra, y nada más”.

En mayo del 2017 fueron procesados el ex intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y su segundo, el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Fabio Adrián Aquino, y otras 26 personas detenidas en la causa del megaoperativo Sapucay.

De acuerdo a la pesquisa, los detenidos participaban del comercio de marihuana que provenía de Paraguay a través de las aguas del río Paraná, unas 15 toneladas semanales, que desde allí se distribuían a diferentes centros urbanos.

El resto de los detenidos son el comisario del pueblo, Diego Alvarenga Ocampo, Julio César Saucedo (gendarme), Gabriela Quintana (policía de Itatí), Mario Oscar Molina (policía de Itatí), Omar Antonio Serial (abogado), Carlos Víctor López (sargento de la Policía Federal), Rubén Ernesto Ferreyra (subcomisario de la Policía Federal), Fernando Gabriel Alcaraz (segundo comandante de Gendarmería), Silvina Soledad Ayala, Angélica Viviana Saucedo, Alejandro Ramón Gayoso, Corina Araceli Noguera, Hebelín Aida Aquino, Franco Fabián Rodríguez, Cristian Leonardo Aquino, Federico Rachid Neme, Alejandro Néstor Piris, Celeste Portillo Ríos y Carlos Alberto Bareiro, que ya estaba detenido por otra causa.