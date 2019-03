La educación como herramienta

El mandatario, en otro tramo de su discurso, expuso la problemática educativa. “Para que se comprenda la magnitud y la complejidad del tema, en la actualidad el sistema educativo de Corrientes alberga 390.000 alumnos y 32.000 docentes en algo más de 1.500 escuelas”, dijo.

“Uno de los logros del primer año de esta gestión no es novedoso, pero es fundamental: en Corrientes una vez más superamos la meta de los 180 días de clases”, se jactó.

“Pudimos hacerlo porque disfrutamos de paz social, porque invertimos en salarios, porque contamos con una mayoría de gremios razonables que entienden las dificultades y ponen lo mejor de sí para no perjudicar a los estudiantes, y con docentes, padres y alumnos comprometidos con la educación”.

“También le quiero agradecer muy especialmente a este cuerpo, porque durante el año que pasó sancionaron la primera Ley de Educación Provincial, un instrumento fundamental que va a regir la actividad por muchos años”.

“Brindamos 150.000 capacitaciones mediante cursos, jornadas, ateneos y congresos. La tecnología avanza, los contenidos se modifican y es muy importante que nuestros docentes se mantengan en forma”.

“Pusimos énfasis en la formación de jóvenes y adultos que no habían podido completar sus estudios: 1.476 graduados en Yo sí puedo; 1.600 alumnos en terminalidad primaria, 9.323 alumnos en terminalidad secundaria y 100 docentes cursantes de la especialización en formación de adultos”.

“También avanzamos en la educación de personas privadas de la libertad, para que cuando cumplan sus penas, sean mejores personas, tengan más oportunidades y no vuelvan a reincidir: tenemos 13 centros con 60 alumnos de educación primaria y 813 estudiantes secundarios”. “Y como la calidad importa y mucho, tomamos las evaluaciones como diagnósticos para mejorar. Por eso participamos de las pruebas nacionales Aprender y Enseñar y las internacionales Pisa y Erce”.

“Tenemos 14.000 alumnos incorporados a la educación secundaria rural con proyectos interdisciplinarios. Avanzamos mucho en conectividad e innovación. Conectamos a Internet al 25% de las escuelas rurales y vamos a intensificar ese proceso para completarlo durante este año”, aseguró.